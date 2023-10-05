Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

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Банк ВТБ рассказал россиянам о новой схеме воровства денег с банковских счетов. Информации сообщает «Коммерсантъ».
По информации ВТБ, похожим атакам мошенников уже подверглись сотрудники медицинской сферы, правоохранительные органы, а так же сотрудники коммерческих предприятий. Если вам пришло смс об утечке ваших персональных данных, банк рекомендует обратиться к работодателю или кредитной организации для подтверждения и выяснения дальнейших дейтсвий. Также напоминаем, что сотрудники банков не могут звонить с просьбами по любым действиям (перевод, передача курьеру и так далее) с вашими личными средствами.
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