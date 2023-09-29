Россиян предупредили о последствиях неуплаты ежегодного налога на имущество

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Налог на имущество физических лиц в России обязан быть уплачен не позднее 1 декабря каждого года, заявил юрист Екатерина Нечаева в интервью сайту «Лента.ру». Неисполнение данной обязанности может повлечь за собой начисление пеней и наложение штрафов.
Этот налог обязаны уплачивать владельцы жилых домов и квартир. Размер налога зависит от кадастровой стоимости жилья. В Москве ставка налога на жилье до 10 миллионов рублей составляет 0,1 процента, от 10 до 20 миллионов рублей — 0,15 процента, от 20 до 50 миллионов рублей — 0,2 процента, от 50 до 300 миллионов рублей — 0,3 процента.
Уплата налога производится один раз в год, не позднее 1 декабря, и рассчитывается за истекший налоговый период. Например, до 1 декабря 2023 года необходимо уплатить налог за 2022 год.
За просрочку уплаты налога, как пояснила юрист, предусмотрено начисление пеней. Размер этих пеней составляет 1/300 от ставки рефинансирования Центрального Банка за каждый день просрочки. Кроме того, предусмотрен штраф в размере 20 процентов от суммы налога. В случае неуплаты, налоговая инспекция имеет право обратиться в суд для взыскания суммы налога, штрафа и пеней.
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Уплата налога производится один раз в год, не позднее 1 декабря, и рассчитывается за истекший налоговый период. Например, до 1 декабря 2023 года необходимо уплатить налог за 2022 год.
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Артем Кузьмин