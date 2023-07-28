Россиян предупредили о повышении цен на вина из Европы и США

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Компания Wine Discovery, занимающаяся розничной продажей алкоголя, предупредила о повышении цен на иностранные вина с 1 августа. Об этом говорится в информационной рассылке для клиентов фирмы.
Подорожание коснётся вин из Европы и США. Их цена поднимется на 25%. Это связано с увеличением импортных пошлин.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин в беседе с РБК также сообщил о планирующемся повышении цен. Он заявил, что изменение стоимости, в первую очередь, будет заметно в винах бюджетного сегмента. Так, бутылка, которая стоила 300 рублей, подорожает до 650.
Также он уточнил, что цены будут пересмотрены в течение одного-двух месяцев.
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Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин в беседе с РБК также сообщил о планирующемся повышении цен. Он заявил, что изменение стоимости, в первую очередь, будет заметно в винах бюджетного сегмента. Так, бутылка, которая стоила 300 рублей, подорожает до 650.
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Анастасия Чинкова