Россиян предупредили о приближающейся магнитной буре

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«Сильное влияние оказывают потоки солнечного ветра, которые, возможно, возникнут после 25 августа. <…> Здоровые люди адаптированы к изменениям среды, вызванным атмосферными процессами и магнитными бурями. Но во время магнитных бурь может меняться давление в атмосфере, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение состояния здоровья», — отметил в беседе с RT Кузнецов.
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