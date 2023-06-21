Россиян предупредили о приближающихся заморозках в четырех регионах

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В Гидрометцентре сообщили о приближающихся заморозках в центре РФ и Поволжье
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в нескольких регионах России установилась аномально холодная ночная погода. Так, в Костромской и Ярославской областях температура в последние дни уже опускалась ниже нуля. Об этом пишут «Известия».
Понижение температуры в ночное время до –2 градусов возможно в северных и горных районах Башкортостана, Кировской и Иркутской областях с 20 по 22 июня.
В Москве и Подмосковье ближайшие ночи тоже будут холодными, но заморозков в столичном регионе не предвидеться.
Ранее москвичей предупредили о возможном дожде в ближайшее время. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Это крайне редко бывает в конце второй декады июня», — цитирует издание слова собеседника.
В Москве и Подмосковье ближайшие ночи тоже будут холодными, но заморозков в столичном регионе не предвидеться.
Ранее москвичей предупредили о возможном дожде в ближайшее время. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян