Россиян предупредили о резком похолодании

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«На европейской территории России, особенно в Поволжье, на Урале, прогнозируются заморозки. И особенно сложная ситуация будет на Урале», — сообщает Роман Вильфанд.
Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов заявил, что после 25 августа ожидается магнитная буря. Он добавил, что некоторые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия и здоровья в этот период.
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