Россиян предупредили о резком похолодании

В городском округе Чехов продолжается ремонт региональных дорог, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает, что специалисты приступили к фрезерованию покрытия на участке дороги от деревни Пешково до трассы А-108 у деревни Плешкино.

Замена порядка 4 км дорожного полотна обеспечит комфортный проезд более 4 тысяч автомобилистов к образовательным учреждениям, амбулатории, отделению почты, трассам М-2 «Крым» и А-108.

Также специалисты завершили укладку более 6 км асфальтобетонного покрытия на участке дороги «Дубна — Стремилово», который соединяет деревню Булычёво и село Дубна.

В рамках работ, специалисты нанесут новую разметку и проведут укрепление обочин.

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