Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе с сентября

Центральную дорогу в посёлке Любучаны городского округа Чехов ремонтируют по многочисленным просьбам жителей, которые активно голосовали за ремонт этой дороги на портале «Добродел».

Специалисты уже начали снимать старое покрытие дороги и далее приступят к укладке нового асфальта протяжённостью 1,6 километров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках ремонта дорожники также укрепят укрепят обочины и нанесут новую разметку.

Реализация проекта ремонта этой дороги улучшит транспортную доступность для более 5 тысяч автомобилистов и проезд к основным социальным объектам станет комфортнее.

Узнать подробнее о программе ремонта дорог в Подмосковье можно по ссылке.

Читайте также:

На ЦКАД и трассах «Дон» и «Нева» появится новая разметка.

Дорожники Подмосковья за неделю отремонтировали около 9 тысяч дефектов покрытия.