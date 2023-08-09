Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе с сентября

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«Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6–9% отпускные цены для ритейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию». На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик. Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, дорожающего и помимо девальвации рубля из-за падения урожайности какао-бобов и чая», - говорится в сообщении.
Однако эксперты считают, что ритейлерам придется договариваться с производителями об увеличении промоакций, так как россияне, которые живут в режиме строгой экономии, не смогут позволить себе покупать продукцию по высоким ценам.
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