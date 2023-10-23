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Россиян предупредили о рисках использования промокодов

Роскачество: купленным в сети промокодам можно доверять в 9 из 10 случаев
23 октября 2023, 06:50
Фото: istockphoto /gorodenkoff

Фото: istockphoto /gorodenkoff

По информации Роскачества, промокодам, приобретенным в сети интернет, можно доверять в девяти случаях из десяти. Тем не менее, перед совершением покупки всегда рекомендуется убедиться в их актуальности, передает РИА Новости.

В организации подчеркнули, что сервисы, специализирующиеся на продаже промокодов, функционируют уже длительное время. Они предоставляют возможность пользователям значительно экономить, иногда даже до 90 процентов от обычной стоимости различных услуг, таких как медицинское обслуживание, развлечения, ресторанные посиделки или процедуры в салонах красоты. Все же, несмотря на это, существует риск столкнуться с мошенничеством.

При проведении проверочных закупок сертификатов на скидку, эксперты выявили, что многие продавцы сначала высылают промокод, позволяя покупателю применить его и оценить размер скидки, а затем ожидают свое вознаграждение.

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#мошенники
#адвокат
#приложения
#штрафы
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Юрист Ногайлиева рассказала, в каких случаях может потеряться трудовой стаж
23 октября 2023, 06:28

Фото: iStock/Iana Miroshnichenko

Юрист Фатима Ногайлиева заявила, что иногда при выходе на пенсию часть трудового стажа человека оказывается незасчитанной. В беседе с агентством «Прайм» специалист пояснила, какие ошибки ведения документов могут повлечь потерю стажа.
По словам Ногайлиевой, из-за технических сбоев в программном обеспечении СФР сведения о трудовом стаже могут не отображаться на Индивидуальном лицевом счете человека, вышедшего на пенсию. Обычно такие проблемы СФР решает самостоятельно, отметила юрист.

Второй причиной потери стажа может быть работодатель, который, например, выплачивает сотруднику зарплату «в конверте».

«Занижая размер официальной зарплаты, работодатель уплачивает страховые взносы в меньшем размере. Эти периоды работы учитываются в страховом стаже работника, но пенсионный коэффициент, а значит, размер пенсии занижается», ― цитирует агентство слова собеседницы.

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#пенсии
#юрист
#зарплаты
#работодатель
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В России определят единое время запрета на шум дома
«Известия»: в России определят единое время запрета на шум дома
23 октября 2023, 05:55

Фото: iStock/zdravinjo

В Государственной Думе России в скором времени будут рассматривать обновленный и усовершенствованный законопроект, касающийся единого времени запрета на шум в жилищах, сообщают «Известия».
Документ предполагается представить в нижнюю палату парламента в понедельник, 23 октября. По этому законопроекту будет установлено общероссийское время, в течение которого запрещается производить шум с 23:00 до 07:00. В настоящее время каждый регион самостоятельно определяет «часы тишины».

Законопроект также предлагает дать жильцам возможность выбрать ответственное лицо, которое сможет составлять акты о нарушениях закона и передавать их в правоохранительные органы. Кроме того, предусматриваются штрафы для нарушителей в размере до 500 тысяч рублей.

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#отпуск
#часы
#шум
#законопроект
#регион
#штрафы
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CNN: Большинство младенцев в секторе Газа не переживут отключения электричества
23 октября 2023, 04:56

Фото: iStock/Soliman Hijjy

Отключение электричества в секторе Газа не переживут большинство младенцев, которым требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает CNN со ссылкой на завотделением новорождённых в больнице «Аль-Шифа» врача Фуада аль-Бюльбуля.
«Большинство младенцев, зависящих от аппаратов искусственной вентиляции легких, не переживут подобного, так как мы можем спасти только одного или двух детей. Мы не может спасти всех младенцев», — цитирует телеканал слова медика.

По словам завотделением, в больнице «Аль-Шифа» 45 инкубаторов для новорождённых. Здесь заботятся о недоношенных младенцах, появившихся на свет в результате беременности с высоким риском.

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В ООН сообщили о прибытии второго конвоя гуманитарного груза в сектор Газа
#сектор газа
#электричество
#дети
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В ООН сообщили о прибытии второго конвоя гуманитарного груза в сектор Газа
23 октября 2023, 04:48

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил о прибытии в сектор Газа 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной ООН и египетским обществом Красного Полумесяца. Об этом он написал в соцсети X.
«Еще 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной египетским обществом Красного Полумесяца и ООН в воскресенье пересекли пограничный переход Рафах и прибыли в сектор Газа», — говорится в публикации.

​Гриффитс отметил, что это ещё один проблеск надежды для миллионов людей, которые остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#оон
#сектор газа
#гуманитарная помощь
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В России подорожали обои и шпаклевка
«Коммерсант»: в РФ подорожали материалы для отделки квартир до 37%
23 октября 2023, 04:37

Фото: iStock/IvanMikhaylov

В России с июля по сентябрь наблюдался рост цен на стройматериалы для ремонта квартир, который в некоторых категориях достигал до 37%. Этот рост цен был обусловлен усилением давления на рубль и проблемами в сфере логистики, пишет газета «Коммерсант».
«Укрепление доллара и непростая ситуация с поставками материалов в июле—сентябре привели к увеличению цен на стройматериалы для квартирного ремонта <...> в некоторых категориях даже до 37%. Большая часть товаров в ассортименте магазинов DIY до сих пор представлена импортной продукцией, а российские производители также вынуждены импортировать сырье из-за границы», — сообщает «Коммерсант».
Нарастающий спрос на стройматериалы, вызванный увеличением строительства новых жилых объектов, также оказал влияние на рост цен.

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#стройматериалы
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Эксперт рассказал о последствиях ответного звонка на незнакомый номер
Эксперт: перезванивать на незнакомые номера не стоит, это стимулирует мошенников
23 октября 2023, 04:22

Фото: iStock/Sitthiphong

Директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук поделился рекомендациями по защите от спам-звонков и мошенничества, передает РИА Новости.
Он отметил, что не рекомендуется перезванивать на незнакомые номера, так как это может привлечь внимание мошенников и дать понять, что абонент активен. Также он посоветовал избегать оставления своих контактов на общедоступных ресурсах.

По данным МТС, количество спам-звонков увеличилось на 30% за девять месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом, и ожидается дополнительное увеличение перед ноябрьской «Черной пятницей».

Бийчук также предложил использовать умные определители номера, которые позволят узнать, кто звонит, даже если номер не сохранен в телефоне. Чтобы избежать упущения важных звонков с неизвестных номеров, пользователи могут настроить приложение своего мобильного оператора так, чтобы звонки из определенных категорий не блокировались. Нежелательные звонки перенаправляются на голосовой бот, и после этого пользователю присылается текстовая расшифровка, что позволяет выбирать полезные предложения.

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#пользователи
#мошенничество
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Водителям разрешили ставить квадратные номера на машину
23 октября 2023, 03:48

Фото: istockphoto.com/mesteban75

Российским водителям больше не грозят штрафы за использование квадратных номеров на передней части автомобиля, пишет «Коммерсант». 18 октября Росстандарт внес изменения в ГОСТ которые разрешают использование таких номеров спереди.
ГИБДД уже направила разъяснения об этом в регионы, что устраняет неудобства для владельцев автомобилей с квадратными номерами на переднем бампере. Важно отметить, что с 2020 года такие номера были разрешены на задней части машины, но использование их спереди ранее подвергалось штрафу в 500 рублей.

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#яндекс
#регионы
#машины
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Девушка уменьшила грудь из-за насмешек и снова столкнулась с хейтом
23 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/VladimirFLoyd

С 15 лет британская девушка Амбра Роуз испытывала проблемы из-за огромных грудей, из-за которых она была вынуждена носить чашку размера L, пишет Daily Mail. В школе одноклассники часто насмехались над ней, считая, что у нее лишний вес. После школы ситуация не улучшилась, так как она столкнулась с уничижительными комментариями в социальных сетях. К тому же, большие груди причиняли ей серьезные боли в спине.
Мечтая об уменьшении размера груди, Роуз начала бороться за эту возможность с 15 лет. Однако ей пришлось долго убеждать врачей, так как они не видели медицинских показаний для операции. В конечном итоге, после многих споров и переговоров, она получила государственную квоту и направление на операцию в 2021 году. В июле ей провели редукцию обеих молочных желез, уменьшив их размер с L до E.

Уменьшение груди оказало положительное воздействие как на физическое, так и на психологическое состояние Амбры. Теперь она может заниматься спортом и даже прыжками на батуте, не страдает от болей в спине, и ее личность оценивают не только по размеру груди. Она все еще проходит процесс восстановления после операции, который займет от полугода до года.

После операции Роуз потеряла около шести тысяч подписчиков в социальных сетях, так как некоторые мужчины считали, что «теперь она ни на что не годится». Несмотря на это, Роуз не обращает внимания на негатив и считает, что снижение интереса к ней со стороны некоторых пользователей — это скрытая удача.

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Правительство выделит 836,5 млн рублей на реконструкцию детских театров
23 октября 2023, 02:47

Фото: iStock/SL_Photography

На реконструкцию и капремонт детских театров в российских регионах выделят более 800 млн рублей, сообщает в Телеграм-канале кабмина РФ.
В публикации говорится, что ряд регионов получат дополнительное финансирование для завершения реконструкции и капитального ремонта театров кукол и театров юного зрителя. Всего в текущем и будущих годах будет выделено 836,5 млн рублей.

Проектом предусмотрено обновление детских театров для увеличения числа посетителей, а также повышения туристической привлекательности российских регионов.

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#театр
#правительство
#россия
#регионы
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