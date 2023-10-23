Россиян предупредили о рисках использования промокодов

С 15 лет британская девушка Амбра Роуз испытывала проблемы из-за огромных грудей, из-за которых она была вынуждена носить чашку размера L, пишет Daily Mail. В школе одноклассники часто насмехались над ней, считая, что у нее лишний вес. После школы ситуация не улучшилась, так как она столкнулась с уничижительными комментариями в социальных сетях. К тому же, большие груди причиняли ей серьезные боли в спине.