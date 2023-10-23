Россиян предупредили о рисках использования промокодов

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По информации Роскачества, промокодам, приобретенным в сети интернет, можно доверять в девяти случаях из десяти. Тем не менее, перед совершением покупки всегда рекомендуется убедиться в их актуальности, передает РИА Новости.
При проведении проверочных закупок сертификатов на скидку, эксперты выявили, что многие продавцы сначала высылают промокод, позволяя покупателю применить его и оценить размер скидки, а затем ожидают свое вознаграждение.
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