Россиян предупредили о штрафе за вывоз некоторых товаров из-за рубежа

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Адвокат Александр Байбородин поделился информацией о потенциальных рисках при покупке сувениров за границей. В разговоре с радио Sputnik он указал на возможные проблемы при прохождении таможни из-за некоторых товаров.
Байбородин также подчеркнул, что многие страны запрещают или требуют декларацию при вывозе сувениров, сделанных из слоновой кости или крокодиловой кожи. Кроме того, есть ограничения и на вывоз антикварных предметов.
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