Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиян предупредили об активности мошенников из-за введения цифровых паспортов

Россиян предупредили об активности мошенников из-за введения цифровых паспортов

Эксперт Бедеров: мошенники попробуют воспользоваться вводом цифровых паспортов
20 сентября 2023, 13:56
Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что введение цифровых паспортов в РФ может спровоцировать новую волну активности мошенников в интернете, целью которых станет кража аккаунтов граждан России от «Госуслуг». Об этом пишет «Газета.Ru».
По мнению Бедерова, введение цифрового паспорта спровоцирует рассылку электронных писем, сообщений в социальных сетях и мессенджерах, в которых пользователей буду мотивировать переходить на вредоносные сайты, которые имитируют интерфейс «Госуслуг».

«Мотивационные формулировки могут быть совершенно разными. Например, текст письма с ссылкой на фишинговый сайт может содержать призыв о срочной необходимости получения цифрового паспорта. Другим очевидным примером является призыв войти на «Госуслуги», чтобы узнать, в каких ситуациях работает электронное удостоверение», — цитирует эксперта «Газета.Ru».


Бедеров подчеркнул, что мошенники могут использовать украденные аккаунты россиян в различных противоправных целях.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Россияне могут показать документ, открыв его в приложении «Госуслуги» на своем смартфоне.

Читайте также:

Путин подписал указ о цифровом паспорте: что это значит и насколько безопасно

Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ

Адвокат Захидов предсказал «колоссальную» утечку данных после доступа МВД к гаджетам россиян


#мвд
#мошенники
#владимир путин
#президент
#призыв
#адвокат
#паспорт
#указ
#госуслуги
#сайт
#россияне
#письма
Читайте нас в
Синоптик Вильфанд предупредил о повышении пожарной опасности в Подмосковье
20 сентября 2023, 14:15

Фото: Мособлпожспас

В Московской области к концу рабочей недели уровень пожарной опасности вырастет до четвертого, высокого. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в 16 регионах России, в том числе в Курской, Тамбовской, Ростовской, Томской областях, Крыму, Коми и других. 

Есть высокие риски возникновения лесных пожаров также в Чувашии, Татарстане, Крыму, Туве, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Томской, Иркутской, Ульяновской областях и Краснодарском крае. 
 
Роман Вильфанд предупредил, что нужно очень осторожно обращаться с огнём на пикниках.

Читайте также:

Метеоролог Позднякова назвала самые жаркие дни на этой неделе

Синоптик Леус назвал причину северного сияния в Подмосковье

Терапевт Чайкин рассказал, почему отдых в бархатный сезон безопаснее летнего


 

#подмосковье
#московская область
#погода
#природные пожары
#лесные пожары
#роман вильфанд
#синоптики
#метеоролог
Читайте нас в
Подведены итоги благотворительного забега «Бегом с Дневником»
20 сентября 2023, 14:15

Фото: iStock/WoodysPhotos

Хоспис для детей и взрослых получил в дар часть оборудования, которое было приобретено благодаря забегу «Бегом с Дневником». Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что редакция «Петербургского дневника» передала благотворительному фонду «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» подарок – два современных компьютера, которые необходимы в работе команды фонда. 

«Конечно, этот подарок очень поможет в работе! Наша команда расширяется, становится больше и наша целевая группа. С недавнего времени, напомню, у нас в хосписе помимо детей есть и молодые взрослые», — цитирует «Петербургский дневник» специалиста по развитию социальных проектов фонда Евгению Боровкову.

Сообщается, что благотворительный забег «Бегом с Дневником» был проведен в мае этого года. В забеге поучаствовали более 1000 профессионалов и любителей спорта из 5 стран и 69 городов РФ.

Читайте также:

​​​​​На «Радио 1» состоится марафон в честь годовщины акции «Доброе дело»

Фонд «Защитники Отечества» за время существования получил более 173 тыс. обращений

Филиал фонда «Защитники Отечества» подписал соглашение с судебными приставами

#дело
#соглашение
#радио
#забег
#хоспис
#марафон
#птица
#фонд
#акции
#подарок
#доброе дело
#рф
Читайте нас в
Глава округа Балашиха Сергей Юров выступил перед пострадавшими жильцами дома
20 сентября 2023, 13:56

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что восстановление дома на Октябрьской улице, пострадавшего от взрыва газа, займет много времени — не месяц и не два.
Сергей Юров отметил, что «скорее всего, часть дома будет разбираться и строиться заново».
«Тем, кого не смогут приютить родственники, предоставят временное жилье. При этом все вещи, которые найдут под завали перенесут в специальный склад, который организуют позже», — сказал глава муниципалитета.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения. 

На месте происшествия работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В доме в Балашихе, в котором произошёл взрыв газа, произошло повторное обрушение.

Следователи проводят обыски в УК и газовой компании после взрыва в Балашихе.

Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.
#дело
#склад
#жильё
#вещи
#уголовное дело
#сергей юров
#следователи
#ук
#подъезды
#взрыв
#компании
#специалисты
#происшествия
#дома
#взрыв газа
#балашиха
Читайте нас в
Андрей Воробьёв выразил соболезнования семьям погибших спасателей
20 сентября 2023, 13:39

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Два сотрудника МЧС погибли при повторном обрушении стены в жилом доме в доме №10 по улице Октябрьская в Балашихе, пострадавшем от взрыва газа.
«Работа спасателя – ежесекундный риск. Особенно когда есть угроза повторного обрушения. Сотрудники МЧС — настоящие герои. К сожалению, два сотрудника погибли и 4 получили ранения во время спасательных работ. Наши подмосковные ребята — из Балашихи, Реутова, Ногинска. Трагедия. Искренние соболезнования близким», — сказал губерантор Московской области Андрей Воробьёв.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения. 

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Следователи проводят обыски в УК и газовой компании после взрыва в Балашихе.

Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.

Троих спасателей извлекли из-под завалов при повторном обрушении девятиэтажки в Балашихе.

#дело
#трагедия
#работа
#мчс
#уголовное дело
#следователи
#ук
#подъезды
#взрыв
#компании
#специалисты
#герои
#соболезнования
#сотрудники
#дома
#взрыв газа
#андрей воробьёв
Читайте нас в
В Балашихе организовали ещё один временный пункт сбора необходимых вещей пострадавшим
20 сентября 2023, 13:23

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Балашихе организовали ещё один временный пункт сбора необходимых вещей пострадавшим от взрыва газа в жилом доме №10 на улице Октябрьской, которой оборудовали в Библиотечном информационно-культурном центре в микрорайоне Железнодорожный.
Временный пункт сбора необходимых вещей пострадавшим от взрыва газа в жилом доме расположен на улице Пролетарской, 8, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Ещё один временный пункт сбора необходимых вещей находится в ДК «Балашиха».

Что необходимо на данный момент:
— постельное белье;
— тёплая одежда;
— постельные принадлежности (одеяла, подушки).

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

Читайте также:

Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.

Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе.

Мать с ребёнком достали из‑под завалов разрушенного дома в Балашихе.
#балашиха
#подъезды
#мать
#дк
#взрыв
#одежда
#специалисты
#дома
#взрыв газа
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Метеоролог Позднякова назвала самые жаркие дни на этой неделе
20 сентября 2023, 12:58

Фото: iStock/lamyai

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в выходные дни, 23 и 24 сентября, москвичей ожидает самая жаркая погода на этой неделе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Ночные показатели в период с 21 по 24 сентября будут колебаться в пределах 12–15 градусов с положительными значениями. Днем столбики будут достигать 20–25 градусов тоже с отметкой «плюс»», — цитирует Позднякову «Вечерняя Москва».

По информации метеоролога, в ближайшие несколько дней в ночные часы пройдут кратковременные осадки. Дневная температура воздуха в выходные достигнет рекордного для сентября показателя.

Напомним, ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во второй половине следующей недели на севере европейской части страны температура будет примерно на три градуса выше нормы.

Читайте также:

Терапевт Чайкин рассказал, почему отдых в бархатный сезон безопаснее летнего

Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето

Жителям Центральной России рассказали, когда вернется летняя погода

#москва
#погода
#отдых
#часы
#температура
#выходные
#осадки
#терапевт
#подмосковье
Читайте нас в
Андрей Воробьев: разбор завалов в Балашихе закончат к концу дня
20 сентября 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что всем пострадавшим будет оказана вся необходима помощь и поддержка.
«Работы будут продолжаться по разбору завалов до конца дня. Сегодня в доме напротив Фонд капитального ремонта всё необходимое сделает с восстановлением стёкол. МЧС по протоколу обследует дом в течение как минимум двоих суток, чтобы определить силу взрывной волны и дать ответ на вопрос, когда жители 2 и 4 подъезда смогут заехать», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения. 

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.

При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.

Троих спасателей извлекли из-под завалов при повторном обрушении девятиэтажки в Балашихе.

#губернатор
#дело
#помощь
#мчс
#дом
#уголовное дело
#подъезды
#взрыв
#жители
#специалисты
#фонд
#поддержка
#дома
#взрыв газа
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Россияне смогут проверить подлинность товара через «Госуслуги»
20 сентября 2023, 12:30

Фото: iStock/Pinkypills

У россиян появилась возможность проверять на подлинность товары с помощью приложения «Госуслуги». Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.
Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно постановлению, добавленная в приложение опция позволит россиянам получить полную информацию о производителе продукта. 
 
Предоставление таких сведений стало возможно ввиду взаимодействия приложений «Госуслуги» и «Честный знак». Для того, чтобы получить информацию о производителе, достаточно отсканировать графический символ на упаковке через приложение.

Теперь, приобретая товар, можно узнать когда, кем он был выпущен, а также получить информацию о его весе и объеме. 

Читайте также: 

Предоставление биометрических данных - насколько это безопасно?

Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 100 тысяч медицинских справок

Число госуслуг, предоставляемых подмосковным региональным порталом, достигло 300

#госуслуги
#товар
#жители
#михаил мишустин
#министр
#онлайн
Читайте нас в
Бизнес-коуч Плотникова рассказала, как пережить депрессию после отпуска
Бизнес-коуч Плотникова: после отпуска не стоит вливаться в плотный график
20 сентября 2023, 12:20

Фото: iStock/AaronAmat

Женский бизнес-коуч Наталья Плотникова рассказала в беседе с «Дни.Ру», как справиться с депрессией после отпуска.
Эксперт утверждает, что всегда необходимо разбираться с причиной возникшей депрессии. По мнению Плотниковой, если человек занимается нелюбимым делом, тогда возвращение на работу после отпуска, в котором он испытывал радость, может негативно сказываться не только на психологическом состоянии, но и на здоровье в целом. Бизнес-коуч подчеркнула, что переход от отпуска к работе не будет таким острым.

«Переход обычно требует «переключения тумблера» и, если все в порядке, то глубокой депрессии не случится. Такое состояние не повторяется часто, человек не каждый раз тратит 2–3 недели, чтобы войти в рабочий режим», — цитируют Плотникову «Дни.Ру».

Специалист посоветовала сразу же после отпуска не включаться в плотный рабочий график. По словам бизнес-коуча, желательно сохранить какие-то элементы отдыха даже в будние дни. 

Читайте также:

Психолог Манина раскрыла способы борьбы с рабочим стрессом

Психотерапевт назвал 5 признаков клинической депрессии

Психиатр Тажиева объяснила, как отличить депрессию от обычной грусти

#психолог
#эксперт
#бизнес
#здоровье
#человек
#переход
#график
#режим
#рабочий
Читайте нас в
Достижения.рф