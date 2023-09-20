Россиян предупредили об активности мошенников из-за введения цифровых паспортов

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Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что введение цифровых паспортов в РФ может спровоцировать новую волну активности мошенников в интернете, целью которых станет кража аккаунтов граждан России от «Госуслуг». Об этом пишет «Газета.Ru».
По мнению Бедерова, введение цифрового паспорта спровоцирует рассылку электронных писем, сообщений в социальных сетях и мессенджерах, в которых пользователей буду мотивировать переходить на вредоносные сайты, которые имитируют интерфейс «Госуслуг».
Бедеров подчеркнул, что мошенники могут использовать украденные аккаунты россиян в различных противоправных целях.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Россияне могут показать документ, открыв его в приложении «Госуслуги» на своем смартфоне.
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«Мотивационные формулировки могут быть совершенно разными. Например, текст письма с ссылкой на фишинговый сайт может содержать призыв о срочной необходимости получения цифрового паспорта. Другим очевидным примером является призыв войти на «Госуслуги», чтобы узнать, в каких ситуациях работает электронное удостоверение», — цитирует эксперта «Газета.Ru».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Россияне могут показать документ, открыв его в приложении «Госуслуги» на своем смартфоне.
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Екатерина Коршунова