Россиян предупредили об опасности аналогов WhatsApp

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Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин предупредил россиян об опасности аналогов WhatsApp. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».
Напомним, что с 24 октября мессенджер WhatsApp перестал работать на устройствах с устаревшей версией операционной системы Android.
В связи с этим, в ближайшее время может появиться большое количество аналогов приложения. Однако среди них будут встречаться и те, что сделаны недобросовестными разработчиками, а значит, в них могут встречаться вирусы.
Курочкин призвал россиян не скачивать аналоги приложения с неизвестных сайтов, поскольку в таком случае высока вероятность встречи с мошенниками. Следует приобретать приложения только через официальные магазины Google Play и RuStore.
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В связи с этим, в ближайшее время может появиться большое количество аналогов приложения. Однако среди них будут встречаться и те, что сделаны недобросовестными разработчиками, а значит, в них могут встречаться вирусы.
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Анастасия Чинкова