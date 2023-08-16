Россиян предупредили об опасности использования гаджетов во время подзарядки

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«Планшеты, ноутбуки, смартфоны только кажутся безопасными, потому что они не находятся под сильным напряжением. Но ими не стоит пользоваться во время подзарядки на случай, если техника внезапно воспламенится», — пояснил в беседе с NEWS.ru Себенцов.
По причине того, что гаджеты во время зарядки могут быть взрывоопасными, то класть телефон во время подзарядки не следует на легковоспламеняющуюся поверхность, такую, как ковры, мебель, ткань. Поэтому эксперт рекомендовал оставлять технику на твёрдых поверхностях, таких, как пол, стол, стеклянные покрытия и т.д.
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