Россиян предупредили об опасности подключения к общественному Wi-Fi

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Данные россиян могут украсть при подключении к общественной точке Wi-Fi. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
«Злоумышленник может сидеть в кафе со своим устройством, например, ноутбуком, и когда вы подключаетесь к Wi-Fi, он может перехватить ваш пароль, получить доступ к управлению компьютером. Это может произойти, если вы недостаточно защищены и у вас на компьютере нет дополнительных средств информационной защиты, которые контролируют весь трафик», — сказал Мариничев.По словам эксперта, защитить ноутбук можно с помощью VPN и других специализированных прокси-сервисов. Они будут контролировать трафик и не допустят подключение к устройству со стороны.
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