Россиян предупредили об опасности приближаться к воронам

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«Сейчас повсеместно по России воронята вылупляются, вылезают из гнезд, подходить к ним опасно, потому что вороны могут напасть на человека и насести травму. Они бьют по голове, могут клюнуть в лицо», – отметил в беседе с NEWS.ru Глазков.
Ранее в пресс-службе Минэкологии Московской области сообщили, что гиперактивность лосей в Подмосковье вызвана сезонным фактором. Как утверждают граждане, животные врываются на садовые участки и в поселения, ведут себя неадекватно. Жители попросили объяснить, с чем связано такое поведение. Однако в ведомстве отметили, что молодые лоси не более опасны для людей, чем другие дикие животные, достаточно держаться от них подальше и не пытаться прогнать. Если животное вызывает опасения, лучше позвонить по телефону 112.