Россиян предупредили об опасностях «черной пятницы»

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Перед наступлением «черной пятницы» россиянам следует быть бдительными по отношению к возможным мошенническим схемам, особенно фишингу, предупреждает директор направления информационной безопасности (ИБ) «Лиги цифровой экономики» Денис Ковалев в беседе с «Лентой.ру».
Как отметил эксперт, фишингеры чаще всего используют поддельные электронные письма или сообщения, обещая акции или скидки. Они прикрепляют ссылки на мнимые веб-сайты, где затем просят жертв ввести данные своих кредитных карт, пароли или иные информационные детали.
Цель таких мошенников — получить доступ к счетам пользователей и похитить их деньги. Особенно часто подделываются онлайн-магазины. Также нужно быть осторожными с конкурсами, проводимыми в социальных сетях и мессенджерах, которые обещают большие выигрыши.
Эксперт советует всегда проверять подлинность веб-сайтов и сообщений, особенно если те предлагают необычно выгодные предложения. Кроме того, следует избегать предоставления личных или финансовых данных через ненадежные или подозрительные каналы связи.
Для дополнительной безопасности Ковалев рекомендует проверять официальные сайты компаний, проводящих акции или розыгрыши. При отправке личных данных через онлайн-формы также не помешает убедиться, что у ресурса есть действующий сертификат безопасности SSL.
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Цель таких мошенников — получить доступ к счетам пользователей и похитить их деньги. Особенно часто подделываются онлайн-магазины. Также нужно быть осторожными с конкурсами, проводимыми в социальных сетях и мессенджерах, которые обещают большие выигрыши.
Для дополнительной безопасности Ковалев рекомендует проверять официальные сайты компаний, проводящих акции или розыгрыши. При отправке личных данных через онлайн-формы также не помешает убедиться, что у ресурса есть действующий сертификат безопасности SSL.
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Артем Кузьмин