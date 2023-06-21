Россиян приглашают принять участие в онлайн-акции «Стимул мечты — это ты сам»

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Онлайн-акция «Стимул мечты — это ты сам» пройдёт в России с 26 июня по 3 июля этого года
В России стартует онлайн-акция «Стимул мечты — это ты сам», передаёт пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
Уточняется, что акция, приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, пройдёт с 26 июня по 3 июля этого года.
Принять участие в ней может любой желающий. Для этого надо снять видео, в котором нужно показать, что для вас является стимулом здорового образа жизни, и разместить его на личной странице в социальной сети «Вконтакте» или на Яндекс.Диске с хэштегами #Противнаркотиков2023 #Стимулмоеймечты2023. Далее с 26 июня по 10 июля необходимо подать заявку на участие в акции на сайте «Молодёжь России», предварительно зарегистрировавшись.
Оценивать работы будет конкурсная комиссия, итоги будут подведены не позднее 30 июля, а вдручние ценных призов победителям состоится не позднее 1 октября.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса.
Уточняется, что акция, приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, пройдёт с 26 июня по 3 июля этого года.
Оценивать работы будет конкурсная комиссия, итоги будут подведены не позднее 30 июля, а вдручние ценных призов победителям состоится не позднее 1 октября.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса.
Яна Таёжная