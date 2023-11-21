Россиян пригласили принять участие в программе по созданию «Добро.Центров»

Фото: официальный сайт «Добро.Центр»
Ассоциация волонтёрских центров (АВЦ) вместе с Федеральным агентством по делам молодёжи реализует программу по созданию на территории России центров общественного развития «Добро.Центр». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе АВЦ.
«Добро.Центр» позволит оказать поддержку добровольческим движениям, благотворительности и различным гражданским инициативам. Программа направлена на привлечение большого числа россиян к волонтёрству и участию в социальных проектах, что позволит снизить уровень преступности среди молодёжи и сократить отток населения.
Кроме того, реализация проекта ускорит процесс достижения одной из национальных целей развития страны, которая предполагает до 2030 года увеличить до 15% число граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью.
Чтобы получить статус «Добро.Центра», необходимо принять участие в Акселерационной программе. Она заключается в том, что участники погружаются в тему «Добро.Центров» и готовят индивидуальный проект для каждой организации. Программа максимально эффективна для будущих Центров, поскольку проект включает в себя как социальные, так и финансовые блоки.
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Кроме того, реализация проекта ускорит процесс достижения одной из национальных целей развития страны, которая предполагает до 2030 года увеличить до 15% число граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью.
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Анастасия Чинкова