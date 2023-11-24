Россиян пригласили принять участие в семейном флешмобе «Поблагодари маму!»

Фото: «Фонд апостола Андрея Первозванного»
С 22 по 26 ноября в России пройдёт семейный флешмоб «Поблагодари маму!», приуроченный к Дню матери. Об этом «Радио 1» сообщили в Международном общественном фонде содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного».
С помощью генератора случайных публикаций будут выбраны 10 участников, которые получат призы от фонда и партнёров флешмоба.
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