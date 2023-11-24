Россиян пригласили принять участие в семейном флешмобе «Поблагодари маму!»

Согласно исследованию сервиса Авито Работа, 41% россиян впервые начали работать в возрасте 15-18 лет. Еще по 27% участников опроса заявили, что их первый трудовой опыт состоялся либо в юном возрасте 11-14 лет, либо уже после исполнения 18 лет.