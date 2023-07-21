Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста

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Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков призвал граждан не снимать видео с Крымского моста, чтобы у противника не было возможности воспользоваться подобными роликами.
«Друзья, мы живем в условиях СВО. Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — написал Крючков в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что в настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено.
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