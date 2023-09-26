Россиян призвали носить маски в общественных местах

Фото: IStock/Yury Karamanenko
Обязательный масочный режим введён с 25 сентября для подмосковных медиков. Введение масок связано с ростом числа заболеваний ОРВИ, а также COVID-19. Ранее масочный режим для медиков объявили в других российских регионах.
Однако завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Елена Малинникова призвала не переживать по поводу возвращения масок. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что дополнительные меры безопасности в медучреждениях вводятся каждый год из-за подъёма заболеваемости.
Малинникова подчеркнула, что повсеместное введение масочного режима будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Однако собеседница призвала россиян носить маски уже сейчас.
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«У нас каждый год в этот сезон и ношение масок, и для медицинских работников определённые условия, и мобилизация дополнительных коек. Это нужно для того, чтобы быстро и эффективно бороться с инфекцией», — сказала специалист.
«Носить маски в этот период рекомендовано. Особенно, если вы собираетесь находиться в месте массового скопления людей, например, в транспорте. Маска показала свою эффективность, она снижает дозу инфицирования. Я считаю, что это должно быть такой же привычкой, как мыть руки после туалета», — ометила вирусолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова