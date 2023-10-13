Россиян, уехавших в Израиль, мобилизуют на общих основаниях

Фото: iStock/CatEyePerspective
Россияне, переехавшие в Израиль и получившие гражданство, могут на общих основаниях быть призваны в армию еврейского государства Об этом посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил в интервью RTVI.
«Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины. Статистики по репатриантам из РФ у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал — из России, из Америки, из Франции, из Новой Зеландии», — пояснил израильский дипломат.
Он добавил, что не располагает данными о количестве репатриантов из РФ, которым могли прийти повестки о призыве на военную службу.
Читайте также:
США попросили Израиль отложить начало наземной операции в Газе
Для отправки гумпомощи в Газу нужен зеленый свет от Израиля, заявили в ООН
Лидер ХАМАС Халед Машаль призвал устроить «всемирный еврейский погром»
Диана Аванесян