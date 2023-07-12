Россиян все больше интересует частичная занятость

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«В I полугодии 2023 года общее число вакансий выросло на 175% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В условиях повышенного спроса на рынке труда работодатели стремятся перераспределять трудовые ресурсы и оптимизировать рабочее время персонала для максимальной эффективности бизнеса. Ключом к этому становятся предложения о работе с частичной занятостью, доля которых постоянно растет. При этом такой формат работы может быть интересен россиянам, которые хотели бы подработать. Согласно совместному исследованию Авито Работы и Salary Index, каждый второй россиянин подрабатывал за последний год», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
Городами с наибольшим интересом к частичной занятости оказались Казань (53%) и Пермь (47%). Соискателей на вакансии с удаленным форматом больше всего в Волгограде (41%). Полный рабочий день чаще всего интересует жителей Уфы (63%), а реже — Челябинска (33%).
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