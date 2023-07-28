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Россиянам будут оставлять ипотечное жилье при банкротстве

Кабмин поддержал законопроект о сохранении ипотечного жилья для банкротов
28 июля 2023, 07:19

Фото: iStock/gopixa

Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит россиянам сохранить свое ипотечное жилье при личном банкротстве, пишут «Известия».
Отмечается, что законопроект все еще требует некоторых доработок: «условия заключения соглашения с банком», «условия погашения долга». Однако, известно, что должнику придется пойти на мировое соглашение с банком, либо составить план реструктуризации долга.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов подчеркнул, что сейчас банк может отобрать у должника квартиру за непогашенный кредит, никак не связанный с ипотечным долгом.


При этом, отмечают эксперты, если человек не имеет возможности обслуживать кредит – заводится дело о признании его банкротом. Вопрос взыскания единственного жилья давно обсуждается в обществе. Этот законопроект – долгожданный ответ на столь животрепещущую проблему, считает эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота..

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#банкротство
#ипотека
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Сотрудникам промышленных предприятий могут запретить использовать Apple в рабочих целях
28 июля 2023, 05:51

Фото: iStock/Stockfoo

Минпромторг рекомендует промышленным предприятиям России запретить своим сотрудникам использование iPhone в рабочих целях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы ведомства Василия Осьмакова.
В июле именно в Минпромторге первыми из отечественных министерств и ведомств сообщили о запрете вести рабочую переписку с устройств Apple для сотрудников. Следом стало известно о принятии таких же мер в госкорпорации «Ростех», Минцифры, Минпросвещения и Федеральной таможенной службе (ФТС).

Однако в настоящее время существуют проблемы с обеспечением сотрудников госструктур гаджетами с российской операционной системой «Аврора», поскольку их нет в продаже в розничных сетях. Но решить эту проблему должны в течение 10-15 дней, уточнили в Минпромторге.

В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять iPhone на смартфоны других марок. В июне сотрудники ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple, которые использовали российские дипломаты, были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.

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#ростех
#фсб
#минцифры
#матвиенко
#минпромторг
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Из России сейчас можно улететь только в 24 страны
Глава Росавиации Александр Нерадько перечислил страны, в которые сейчас летают российские авиакомпании
28 июля 2023, 03:51

Фото: iStock/Pavel_Byrkin

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе идущего в эти дни саммита «Россия — Африка» заявил, что российские авиакомпании на данный момент выполняют рейсы в 24 страны. Об этом сообщило 27 июля агентство ТАСС.
«Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Сейшельские острова, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка», — перечислил Нерадько.

В июне в Росавиации сообщили, что в 2023 году одиннадцать зарубежных авиакомпаний регулярно осуществляют перелеты через российское воздушное пространство, используя кроссполярные маршруты. Это компании  Air India Limited, Cathay Pacific Airways, China Cargo Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Pakistan International Airlines, Philippine Airlines, Qatar Airways Company и Qatar Executive.

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#россия
#маршруты
#авиасообщение
#росавиация
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NYT: Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака
28 июля 2023, 02:04

Фото: iStock/Anna Koberska

Обозреватель Джеффри Геттлман рассказал историю беженки с Украины по имени Татьяна, оставившей своего супруга Андрея на родине, в то время как сама вместе с детьми переехала в Финляндию. Там она нашла себе другого мужчину, пишет журналист в своем материале для New York Times (NYT).
Отмечается, что Андрей и Татьяна были женаты около тридцати лет, за это время у них родились два сына. Однако Татьяна после переезда в Финляндию решила расторгнуть брак с мужем, так как встретила там другого мужчину. По ее словам, рассказать об этом супругу было трудно, но женщина хотела начать новую жизнь.

«Я не хочу продолжать наши отношения. Мне нужно новое место жительства, новые отношения, новое все. Мне нужна новая жизнь», — цитирует издание слова украинки.

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#брак
#украина
#финляндия
#беженцы
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Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для спецзадач
Российский учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для выполнения специальных задач
28 июля 2023, 01:48

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский заявил, что учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован для последующего выполнения специальных задач. Об этом пишет РИА Новости.
Богинский рассказал, что в настоящее время предприятие занимается разработкой модернизированного самолета Як-130М для выполнения спецзадач и продвинутого обучения пилотов. 

Як-130 был разработан в качестве учебного самолета, однако сейчас он позиционируется при экспорте как легкий штурмовик.

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#россия
#предприятие
#модернизация
#самолет
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День крещения Руси: история и традиции
День крещения Руси: что можно и чего нельзя 28 июля 2023 года
28 июля 2023, 00:00

Фото: IStock/Popescu Marius

День крещения Руси — один из самых значимых праздников в России, который ежегодно отмечается 28 июля. Этот день связан с событием, которое считается одним из ключевых моментов в истории русского народа — принятием христианства в 988 году.

История крещения Руси

История этого праздника уходит вглубь веков и связана с правлением киевского князя Владимира Святославича. В те времена Киевская Русь была языческим государством, и Владимир исповедовал языческую веру, но в своих походах захватывал земли других народов и сталкивался с различными религиями.

Однажды, чтобы выбрать главную религию для своего государства, Владимир послал послов из разных стран, чтобы они изучили и рассказали ему о верах. После знакомства с различными религиями, послы вернулись и рассказали о своих впечатлениях. Каждая религия предлагала свои плюсы, но Владимир сделал выбор в пользу христианства византийского обряда.

По преданию, в ночь перед принятием крещения Владимир пришёл к реке Днепр и совершил крещение с погружением. Этот обряд стал символом обновления и очищения души. С того момента он стал отмечаться как День Крещения Руси. А с 2010 года указом президента РФ эта дата отмечается на государственном уровне.

Праздник стал важным религиозным и культурным событием для православных верующих. В этот день многие приходят к рекам, озёрам или в храмы для освящения воды. После этого обряда она считается чистой и священной, люди используют её для питья и купания. Согласно поверьям, так они очищаются духовно и приводят в порядок своё здоровье.   

Традиции в День крещения Руси

В этот день проходят праздничные богослужения в православных храмах, где люди собираются для молитвы и пения, а затем получают освящённую воду. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 июля 2023 года в полдень по местному времени в каждом храме, соборе и церкви прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».

В этот день также проводится крестный ход. В столице в этот день стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там – торжественный молебен святому. 

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#Крещение Руси
#праздник
#история
#традиции
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День ВДВ в 2023 году: число, история, традиции
В России 2 августа отметят день воздушно-десантных войск
28 июля 2023, 00:00

Фото: IStock/Aleksei Savin

Каждый год 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск – один из самых значимых праздников для страны, посвящённый армии и военным. ВДВ считаются одними из лучших и самых дисциплинированных частей Вооружённых сил России. В этот день принято встречаться со своими сослуживцами, чтить память павших бойцов.

День ВДВ в 2023 году: число

Ежегодно день ВДВ отмечается в России 2 августа. В этом году праздник выпадает на среду. День десантника считается официальным праздником в стране, однако выходным он не является.

История праздника ВДВ

История Дня ВДВ связана с боевой славой и героизмом воздушных десантников. В 2023-м Воздушно-десантным войскам исполнится 93 года.

Первые планы по созданию воздушно-десантных частей в Советской России возникли ещё в 1920-х годах. Однако именно в период Второй мировой войны, когда потребность в быстром развёртывании сил и оперативной манёвренности стала крайне актуальной, было принято решение о создании воздушно-десантных частей.

Официальное образование воздушно-десантных войск в СССР произошло 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа рядом с Воронежем впервые в СССР десантировалась боевая группа из 12 человек.

Создание воздушно-десантных войск открыло новую страницу в военной истории России и привнесло инновационные подходы в военное искусство. Воздушно-десантные части получили заслуженное признание и стали незаменимыми вооружёнными силами в различных вооружённых конфликтах и операциях.

Только с 2006 года День Воздушно-десантных войск стал официальным профессиональным праздником военнослужащих ВДВ. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании дня ВДВ 2 августа.

Традиции на День ВДВ в России

По традиции 2 августа десантники надевают голубые береты и тельняшки, встречаются с сослуживцами в городских парках. Нередко празднующие профессиональный день купаются в фонтанах. Однако в последние годы власти регионов всё чаще напоминают об опасности таких развлечений, а порой и вовсе отключают городские фонтаны.

В начале 1990-х у десантников появилась традиция в День ВДВ есть арбузы. Считается, что именно арбузами отмечали праздник солдаты, вернувшиеся из Афганистана. Также в этот день некоторые десантники устраивают автопробеги с символикой и флагами ВДВ.

Важной частью праздника является почитание памяти павших десантников. Нередко сослуживцы приходят к памятникам и вспоминают о своей службе в рядах ВДВ. 

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#праздник
#вдв
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АвтоВАЗ возобновит выпуск Lada Largus в августе
Глава АвтоВАЗа заявил, что производство Lada Largus могут начать в августе
27 июля 2023, 22:28

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что возобновление производства автомобилей Lada Largus могут начать в августе.
По его словам, возобновление работ запланировано на осень 2023 года.

Глава АвтоВАЗа подтвердил готовность к запуску моделей Largus и не исключил из выпуск раньше срока, несмотря на сложности с закупкой комплектующих. Об этом Соколов заявил на полях саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Он также отметил, что в рамках первой партии, планируется выпустить около 635 автомобилей. В том числе, будут изготовлены комплекты для электроавтомобилей. 

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#россия
#африка
#авто
#автоваз
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В WhatsApp* появятся круглые видеосообщения
В WhatsApp* появится функция видеосообщений в виде кружочков
27 июля 2023, 22:20

Фото: iStock/Adam Yee

Разработчики мессенджера WhatsApp* начали внедрять функцию круглых видеосообщений, напоминающих таковые в Telegram. Об этом компания сообщила в своем блоге.
По прогнозам разработчиков, функция станет доступна пользователям мессенджера в ближайшее время.

Короткие видеосообщения, длительностью до 60 секунд, можно будет отправлять в личной переписке. Принцип работы функции будет аналогичен Telegram. Для того, чтобы записать сообщение в видеоформате, достаточно будет нажать на значок микрофона, который изменится после нажатия на видеокамеру. 

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*принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена

#компании
#пользователи
#telegram
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Задержанный украинский агент признался в подготовке теракта на корабле ЧФ
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт на корабле по заданию СБУ
27 июля 2023, 21:40

Фото: iStock/irene_rebrova

Задержанный агент СБУ признался, что должен был в июле совершить теракт по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ФСБ России.
Агент признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что СБУ завербовали его практически сразу после начала проведения СВО на территории Украины.

За успешное выполнение заданий украинских кураторов, задержанному было обещано гражданство Украины и денежное вознаграждение. Агент передавал Украине сведения о работе кораблей Черноморского флота и другие секретные данные. Связывался задержанный с представителями СБУ через знакомую, проживающую на территории Украины. 

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#гражданство
#фсб
#данные
#мужчина
#сво
#сбу
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