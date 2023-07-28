Россиянам будут оставлять ипотечное жилье при банкротстве

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Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит россиянам сохранить свое ипотечное жилье при личном банкротстве, пишут «Известия».
Отмечается, что законопроект все еще требует некоторых доработок: «условия заключения соглашения с банком», «условия погашения долга». Однако, известно, что должнику придется пойти на мировое соглашение с банком, либо составить план реструктуризации долга.
Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов подчеркнул, что сейчас банк может отобрать у должника квартиру за непогашенный кредит, никак не связанный с ипотечным долгом.
При этом, отмечают эксперты, если человек не имеет возможности обслуживать кредит – заводится дело о признании его банкротом. Вопрос взыскания единственного жилья давно обсуждается в обществе. Этот законопроект – долгожданный ответ на столь животрепещущую проблему, считает эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота..
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Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов подчеркнул, что сейчас банк может отобрать у должника квартиру за непогашенный кредит, никак не связанный с ипотечным долгом.
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Евгения Парфентьева