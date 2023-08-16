Россиянам дали рекомендации по выбору букета к 1 сентября

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Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что букет к 1 сентября стоит выбирать ярким, весёлым и жизнерадостным.
«Осень — это буйство красок (красный, оранжевый, жёлтый цвета), эта цветовая гамма всегда весёлая и сделать букет в этой гамме особого труда не составит», — пояснила в беседе с RT Сафронова.
Для первоклассников специалист рекомендовала небольшие, лёгкие и удобные букеты, которые бы не загораживали самого ребёнка.
Она добавила, что при желании сэкономить можно составить красивый праздничный букет из садовых цветов дачного участка.
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