Россиянам на Первомай выделят четыре выходных вместо одного

Фото: Фотобанк Московской области
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил о четырех выходных на майские праздники в 2024 году
Глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство в ближайшее время опубликует проект постановления, касающийся праздничных дней в 2024 году. Об этом пишут «Известия».
Котяков рассказал, что в следующем году планируется еще два дня перед праздничной средой 1 мая объявить выходными. Вместе с воскресеньем 28 апреля россияне на Первомай будут отдыхать четыре дня.
Министр добавил, что новогодние праздники при этом останутся полноценными, и россияне выйдут на работу восьмого января.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуму внесут законопроект о химической кастрации педофилов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Котяков рассказал, что в следующем году планируется еще два дня перед праздничной средой 1 мая объявить выходными. Вместе с воскресеньем 28 апреля россияне на Первомай будут отдыхать четыре дня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуму внесут законопроект о химической кастрации педофилов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян