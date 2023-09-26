Россиянам озвучили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2024/2025 учебном году

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Сдающим обществознание необходимо набрать 45 баллов, а историю – 35 баллов.
Ранее сообщалось, что в России с этого года возобновляется практика выдачи серебряных медалей в школах. Закон подписал президент Владимир Путин. В Минпросвещения отметили, что медаль будет выдаваться тем, кто сдал хотя бы один экзамен минимум на 60 баллов.
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