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Россиянам назвали профессии с самыми быстрорастущими зарплатами

21 сентября 2023, 10:00
Фото: IStock/Tatiana Maramygina

Фото: IStock/Tatiana Maramygina

Быстрее всего в Росси зарплаты растут у профессий в сфере промышленности. Об этом «Радио 1» рассказали специалисты Авито Работы со ссылкой на собственное исследование.
Согласно данным, осенью 2023 года спрос на специалистов на рынке труда в целом вырос в 2,4 раза. Это спровоцировало рост зарплат в нескольких отраслях. Отмечается, что общий прирост год к году по предлагаемым зарплатам составил 39%.

На первое место вышли вакансии учителей с годовым увеличением предлагаемой зарплаты в 1,9 раза и со средней зарплатой на сентябрь 2023 года 68,5 тысяч рублей. За ней почти в равной степени следуют специальности переводчика (81,6 тысяч рублей) и рекрутера (70,7 тысяч рублей). Всего в исследовании представлено 15 специальностей с быстрорастущими зарплатами, 8 из них – это вакансии в промышленной сфере.


Самая высокая средняя зарплата у водителя бульдозера – 93,4 тысячи рублей, за ним следует вакансия фрезеровщика, по которой в среднем предлагают 92,3 тысячи рублей. Самая низкая зарплата в топ-15 у дизайнера: людям этой специальности в 2023 году в среднем предлагают 57 тысяч рублей.

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В Подмосковье составили рейтинг самых популярных услуг
21 сентября 2023, 09:42

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

По данным за прошлую неделю, самой популярной услугой на портале госуслуг стала запись в кружки и секции.

Записью в кружки и секции через портал госуслуг воспользовались 72 тысячи раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга онлайн-записи в учреждения дополнительного образования уже более четырёх недель возглавляет топ услуг.

Воспользоваться этой услугой можно до 30 сентября включительно. Однако, при наличии мест приём возможен в течение всего года.

На региональном портале государственных и муниципальных услуг на сегодняшний день доступно 298 услуг.

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В четверг утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
21 сентября 2023, 09:07

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В четверг утром, 21 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 936,8 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Осташковском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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В Москве зафиксирован «бархатный» температурный рекорд
21 сентября 2023, 08:27

Фото: istockphoto/Olga_Gavrilova

Минувшая ночь в столице стала рекордно тёплой: температура не опустились ниже 16,2 градусов.
РИА Новости, ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, пишет, что минувшая ночь в Москве стала необыкновенно теплой. На базовой московской метеостанции столбики минимальных термометров не опустились ниже 16,2.
 
«Рекорд держался с 2015 года, когда ночная температура составила 13,1. По метеостатистике, в среднем, ночная температура 21 сентября бывает выше плюс 10 градусов не чаще одного раза в 10 лет», —рассказал Евгений Тишковец.
По словам специалиста, прошедшая ночь является субтропической и соответствует климатическим показателям российских черноморских курортов: Сочи и Ялта.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что предстоящая неделя в Московской области будет насыщена на климатические изменения. По словам синоптика, уже 21 сентября в регионе пройдёт небольшой дождь, а дневная температура снизится на три-четыре градуса. Однако ближе к выходным осень порадует жителей Подмосковья летней погодой.

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#погода
#синоптики
#прогноз погоды
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Кадыров прокомментировал свое состояние здоровья
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он жив и здоров
21 сентября 2023, 08:19

Фото: сайт Кремля

Рамзан Кадыров вновь прокомментировал слухи о своей болезни. Глава Чечни заявил, что он жив и здоров. Ранее в Сети стали появляться слухи о том, что Кадыров болен и находится в больнице.

«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?», — написал политик в своем личном телеграм-канале.
Кадыров также добавил, что аудитория теперь знает о недобросовестных СМИ, которые обманывают читателей.  

Глава Чечни рассказал, что он посещал  московскую Центральной клиническую больницу (ЦКБ), потому что навещал своего дядю Магомеда Кадырова.

Ранее, после появления слухов о Рамзане Кадырове, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ужесточить ответственность за фейки, которые касаются личной жизни и здоровья публичных особ.

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#рамзан кадыров
#здоровье
#чечня
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Лавров пошутил о единственной проблеме России
Лавров пошутил, что у России существует только проблема страданий от изоляции
21 сентября 2023, 07:45

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в шутку сказал, что единственной проблемой для Москвы являются «страдания от изоляции».

Такой ответ Лавров озвучил на вопрос по поводу его самочувствия. Лавров сказал: «Все хорошо, только от изоляции страдаем». Информацию сообщают РИА Новости.

Генсек Лиги арабских государств оценил шутку и заявил, что в переговорную главы МИД России выстроилась очередь.

Ранее Сергей Лавров во время поездки в Генассамблеи ООН пошутил про категорию американских виз для журналистов, сопровождающих его. Он предложил им «погулять на 40 километров». Сопровождающие главу МИД журналисты получили «транзитные» визы категории C2. Виза выдается людям, которые направляются в штаб-квартиру ООН и предполагает передвижения в радиусе 40 километров от площади Колумба. 

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#сергей лавров
#мид
#оон
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«РИА Новости»: Сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске
21 сентября 2023, 06:58

Фото: istock / simpson33

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), проживающие на территории Луганской народной республики (ЛНР) до 2014 года, массово пытаются продать свои квартиры через недобросовестных местных нотариусов и риелторов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Несмотря на заявления украинских властей о возвращении территории, сотрудники СБУ, пытаются покинуть свои жилища. Как заявляет собеседник агентства, что ситуацией сейчас пользуются «серые» риэлторы и нотариусы. 

Также, по словам источника, сотрудники СБУ осознают, что Украина не сможет вернуть под свой контроль Луганскую Народную Республику, поэтому бывшие жители Луганска стараются получить деньги за квартиры и дома.

Напомним, ранее власти Украины предъявляли обвинения России за то, что она преподает детям антиукраинские настроения на освобожденных территориях, при этом украинская сторона сама создает аналогичную атмосферу «гитлерюгенд». Такое мнение озвучил бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко

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#сбу
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«Мы больше не заложники». Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины
Сенатор Рэнд Пол призвал Байдена перестать быть заложником киевского режима
21 сентября 2023, 04:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Байден должен прекратить использовать США как инструмент поддержки Украины, заявил в социальной сети твиттер сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
«Сегодня я обращаю внимание руководства конгресса и президента США на то, что я буду выступать против попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины. Я не поддержу ускоренное принятие мер по расходам, направленных на предоставление дополнительной помощи Украине», — отметил политик.
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#сша
#правительство
#сми
#зеленский
#киев
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Разработана первая вакцина от болезни Лайма
Molecular Therapy: разработана первая вакцина от клещевого боррелиоза для людей
21 сентября 2023, 04:47

Фото: iStock/Foremniakowski

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании разработали первую экспериментальную мРНК-вакцину против болезни Лайма для людей. Их исследование было опубликовано в журнале Molecular Therapy.
Этот препарат использует технологию передачи мессенджер-РНК (мРНК), которая также была успешно применена в вакцинах против коронавируса. Новая вакцина направлена на один из белков Borrelia burgdorferi — A (OspA). Этот белок широко распространен в различных штаммах бактерии и способен вызвать сильный иммунный ответ в организме.

Доклинические испытания проводились на животной модели. В результате однократной вакцинации у животных формировались высокоактивные антитела, специфичные для антигена, а также активировались Т-клетки. Кроме того, был зафиксирован мощный иммунный ответ со стороны В-клеток, что может способствовать предотвращению инфекции B. burgdorferi в будущем.

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#испытания
#вакцина
#коронавирус
#симптомы
#антитела
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Трансгендерного спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
Спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз журналистам РФ
20 сентября 2023, 23:58

Представителя украинской теробороны, трансгендера из США Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз в адрес российских журналистов.
«Командование сил территориальной обороны ВСУ проведет служебное расследование. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от службы на время проведения расследования», — сообщили Силы территориальной обороны ВСУ в соцсети X.

Отмечается, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены со стороны командования ВС Украины.

Сара Эштон-Чирилло в начале сентября опубликовала ролик с угрозами в адрес представителя российских СМИ. О ком конкретно идет речь она не указывала.

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