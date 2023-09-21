Россиянам назвали профессии с самыми быстрорастущими зарплатами

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На первое место вышли вакансии учителей с годовым увеличением предлагаемой зарплаты в 1,9 раза и со средней зарплатой на сентябрь 2023 года 68,5 тысяч рублей. За ней почти в равной степени следуют специальности переводчика (81,6 тысяч рублей) и рекрутера (70,7 тысяч рублей). Всего в исследовании представлено 15 специальностей с быстрорастущими зарплатами, 8 из них – это вакансии в промышленной сфере.
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