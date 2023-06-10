Россиянам назвали способы оформить на себя заброшенный соседский участок

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Чаплин объяснил, что если земля используется с нарушением установленных правил, суд может решить изъять ее у недобросовестного владельца или его наследников. Тем не менее, в таких обстоятельствах земля переходит в собственность муниципалитета, и не факт, что она будет передана соседу.
Третий способ — это получение участка по праву добросовестного приобретения, когда человек ухаживает за заброшенным участком в течение 15 лет, и законные собственники не претендуют на эту собственность.
«В такой ситуации человек, который занимался участком, имеет шанс стать его полноправным собственником. Главная проблема этого метода заключается в том, что человеку, занимающемуся участком, не должно быть известно о существующем владельце этой земли», — отметил Чаплин.Чаплин также добавил, что этот метод не будет работать, если в реестре зарегистрированы данные о собственнике, хотя в некоторых случаях судебная практика допускает исключения.
Ранее россиянам напомнили, что на дачах запрещается организовывать автосервисы.