Россиянам назвали сроки расселения из ветхого жилья в ряде регионов

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне, чье жилье признали аварийным до 1 января 2017 года, смогут получить новое до конца текущего года.
Он отметил, что программа расселения жителей из аварийных домов уже выполнена наполовину.
Глава кабмина обратил внимание на то, что жизнь людей из сельской местности должна соответствовать современному уровню. По словам Мишустина, около 14 субъектов справились с расселением, половине регионов еще предстоит справиться с подобной задачей.
Он заверил, что в 2024 году программа по расселению жильцов будет полностью завершена.
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Глава кабмина обратил внимание на то, что жизнь людей из сельской местности должна соответствовать современному уровню. По словам Мишустина, около 14 субъектов справились с расселением, половине регионов еще предстоит справиться с подобной задачей.
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Анастасия Крестьянова