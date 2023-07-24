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Россиянам назвали сроки расселения из ветхого жилья в ряде регионов

Мишустин: Почти половина регионов РФ закончат расселение аварийного жилья досрочно
24 июля 2023, 17:49

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне, чье жилье признали аварийным до 1 января 2017 года, смогут получить новое до конца текущего года.
Он отметил, что программа расселения жителей из аварийных домов уже выполнена наполовину.

Глава кабмина обратил внимание на то, что жизнь людей из сельской местности должна соответствовать современному уровню. По словам Мишустина, около 14 субъектов справились с расселением, половине регионов еще предстоит справиться с подобной задачей.


Он заверил, что в 2024 году программа по расселению жильцов будет полностью завершена.

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#Мишустин
#регионы
#расселение
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Подмосковные семьи получат детское пособие сразу за два месяца
24 июля 2023, 18:48

Фото: Минсоцразвития МО

В конце лета более 33 тыс подмосковных детей традиционно получат пособия сразу за два месяца – август и сентябрь. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
По её словам, это отличное подспорье в подготовке ребёнка к школе.
 
В Минсоцразвития Московской области напомнили, что размер пособия зависит от возраста ребёнка и статуса семьи. Оно составляет от 1,2 тыс до 8,5 тыс рублей.
 
Также в этом году по решению губернатора многодетные семьи с низкими доходами получат увеличенную выплату на школьную форму до 10 тыс рублей.
 
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#Минсоцразвития МО
#выплаты
#пособие
#вице-губернатор
#Ирина Каклюгина
#школьники
#дети
#родители
#Московская область
#Подмосковье
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Медведев предложил переименовать Twitter в V и Z
Медведев оценил смену логотипа Twitter, заявив, что где буква X, там и буквы V и Z
24 июля 2023, 18:38

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву Х, отметив, что там, где X, там и Z и V. Об этом он написал в своем аккаунте.
«Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z», - написал Медведев.
Ранее сообщалось, что владелец социальной сети Twitter обновил логотип мессенджера. Вместо голубой птицы, на сайте изображена черно-белая буква Х. По словам американского миллиардера, логотип социальной сети представлен не в окончательном виде и будет меняться. 

Накануне, Илон Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter до 10 тысяч, объяснив свое решение необходимостью борьбы со «скрепингом». 

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#Медведев
#Twitter
#социальная сеть
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52% подмосковных теплосетей готово к зиме
24 июля 2023, 18:21

Фото: МинЖКХ МО

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы по состоянию на 21 июля проверили и подготовили к работе зимой 52% теплопроводов. Они участвуют в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний теплосетей, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Тестирование теплопроводов повышенным давлением проводят в 58 муниципалитетах. Выявлено 140 утечек.
 
В семи муниципалитетах теплосети проверены полностью. Среди них - ЗАТО Восход, Зарайск, Лыткарино, Луховицы Павловский Посад, Протвино и Пущино. Сейчас гидроиспытания тепловых сетей в регионе продолжаются.

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#МинЖКХ МО
#теплосети
#подготовка
#зима
#Московская область
#Подмосковье
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Жители Подмосковья жалуются на новые автобусы
24 июля 2023, 18:19

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Подмосковные жители жалуются на неисправную систему климат-контроля в новых автобусах НЕФАЗ-5299. Издание «Вести Подмосковье» отправило запрос в АО «Мострансавто» и получило объяснение о причинах сложившейся ситуации.
Граждане неоднократно жаловались на систему климат-контроля в новых подмосковных автобусах. Они рассказывают о неработающих кондиционерах и сильном нагреве двигателя, создающем эффект бани на задних сиденьях.

Представители компании «Мострансавто» в беседе с изданием «Вести Подмосковье» подтвердили наличие неисправностей на части автобусов. Они направили на завод-изготовитель просьбу о проведении гарантийного ремонта транспорта в кратчайшие сроки.

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#Подмосковье
#траспорт
#Мострансавто
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В Белгородской области власти не станут полностью восстанавливать дорогие особняки
Гладков: Власти Белгорода не будут ремонтировать пострадавшие от обстрелов дома богатых жителей
24 июля 2023, 18:18

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгородские власти не будут выделять средства на восстановление пострадавших при обстрелах домов состоятельных жителей.
Об этом он заявил в ходе совещания с государственными должностными лицами региона. 

Гладков пояснил, что домовладения с бассейнами, дорогими автомобилями и аквариумами, регион не сможет восстановить в полном объеме. Глава области отметил, что кровля и окна разрушенных от обстрелов домов, будут восстановлены в полном объеме. По его словам, помочь людям, которые имеют доход ниже среднего и средний, необходимо помочь прежде всего. 

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#Белгородская область
#Гладков
#восстановление домов
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В России создали экипировку для одновременной защиты от огня и мороза
24 июля 2023, 18:17

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Ученые и техники из Санкт-Петербурга разработали пробные образцы специальной одежды для пожарных и спасателей, работающих в Арктике. Экипировка не воспламеняется даже при температуре 450 градусов, а внутренняя поверхность снабжена согревающими элементами из углеродных нанотрубок.
Новые изделия были протестированы во время Межведомственного опытно-исследовательского учения «Безопасная Арктика - 2023». По словам заместителя начальника Университета Государственной противопожарной службы (СПб УГПС МЧС РФ) по научной работе Ольги Зыбиной, при испытании в огневом симуляторе с температурой свыше 450 градусов Цельсия внешний защитный слой экспериментального образца экипировки не воспламенился и сохранил свою целостность в течение всего времени тестирования, передает ТАСС. Имелись только локальные потемнения.

Испытания показали перспективность использования такой спецодежды сотрудниками экстренных служб, работающих в условиях Крайнего Севера. В ближайшее время разработчики надеются выйти на серийное производство противопожарной и одновременно согревающей экипировки.

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#петербург
#экипировка
#одежда
#тест
#арктика
#пожарные
#спасатели
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На первом этапе благоустройства Химкинского лесопарка облагородят 50 га
24 июля 2023, 18:09

Фото: администрация г. о. Химки

В Химкинском лесопарке на 35% завершён первый этап благоустройства. Там уже обустроили дорожно-тропиночную сеть, демонтировали и вывезли бетонные плиты.
До конца года планируется открыть велодорожки и лыжероллерную трассу, установить лавочки, навесы, урны, подключить видеонаблюдение по программе «Безопасный регион», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.    
«В рамках первого этапа мы благоустраиваем почти 50 га Химкинского лесопарка. Об этом нас просили жители. Концепция – максимально сохранить природу, добавить освещение, удобные дорожки, игровые и спортивные площадки. Все пожелания химчан мы учли. Первый этап благоустройства завершим в будущем году», – отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.
 Он добавил, что работы проводятся в рамках губернаторского проекта «Парки в лесу».

 Второй этап благоустройства начнется в 2024 году. Будут проведены работы у входной группы, в административном здании, у амфитеатра и на парковках. 

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#Химки
#лесопарк
#благоустройство
#Дмитрий Волошин
#Московская область
#Подмосковье
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Суд признал геноцидом преступления фашистов в Подмосковье в военные годы
24 июля 2023, 17:52

Фото: Istockphoto / Pattanaphong Khuankaew

Московский областной суд признал факты геноцида народов СССР на территории Подмосковья в период оккупации войсками фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны. Тем самым суд удовлетворил заявление региональной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Заявление в суд направила областная прокуратура по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Речь идёт о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в отношении мирных советских граждан и военнопленных на территории Подмосковья, оккупированной с октября 1941 по январь 1942 года. 
 
Суд установил, что оккупированная территория и её жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить её всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовали принудительный труд. Также людей выгоняли на дороги и в поля для их разминирования.
 
Общее число жертв за период оккупации в Московской области, по данным прокуратуры, превысило 26 тыс человек. В ходе судебных заседаний определён размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками. Он составил более 6,4 трлн рублей.

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#Московская область
#Подмосковье
#суд
#приговор
#история
#ВОВ
#геноцид
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В трёх округах Подмосковья скорректировали работу светофоров
24 июля 2023, 17:35

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на подмосковных дорогах, изменив режим работы фаз светофорных объектов в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками.
Специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение в трёх городских округах – Солнечногорск, Котельники и Пушкинский, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— в деревне Андреевка увеличили въезд в Зеленоград по Жилинской улице на 7 секунд;
— в Котельниках увеличили время левого поворота на Яничкин проезд с улицы Жилинской;
— на светофоре на пересечении Ельдигинского и Степаньковского шоссе и дороги к д.п. Зеленоградский в Пушкинском округе добавили программу «выходного дня». 

Программа «выходного дня» подразумевает увлечение проезда по прямому ходу. Программу создали специально для дачников.

В текущем году планируется оптимизировать работу светофоров на 300 дорожных участках, чтобы увеличить пропускную способность дорожных участков и перекрёстков на 10-15% и минимизировать пробки.

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#Минтранс
#дорожное движение
#светофор
#Подмосковье
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