Россиянам назвали выплату, которая с 2024 года вырастет в два раза

Фото: iStock/Oleg Elkov
Юрист Иван Соловьёв заявил, что в 2024 году максимальные выплаты по больничному листу вырастут в полтора раза, а в 2025 году такие выплаты станут в два раза выше. Об этом пишет «Прайм».
«В 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4 100 рублей, а в 2025-м — 5 674 рубля. Это обеспечит людям нормальные условия для лечения и выздоровления», — цитирует агентство слова собеседника.
Соловьёв уточнил, что это не социальные выплаты и они не относятся к фонду заработной платы работодателя. Предприятие оплачивает только первые три дня больничного, добавил юрист.
Читайте также:
В Минфин РФ предупредили россиян о новой мошеннической схеме
Юрист Гусятников объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов
Как выявить фальшивое автомобильное масло, и куда жаловаться на подделку? — советы юриста
Диана Аванесян