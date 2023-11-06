Россиянам назвали запретные темы для разговора возле умной техники

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Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что у умной техники много достоинств, но также имеются и риски. Об этом пишет «Прайм».
Эксперт рассказал, что алгоритмы умных гаджетов основываются на привычках человека, его действиях и словах, поэтому некоторых из них восприимчивы к уловкам.
Он порекомендовал не обогащать умные гаджеты личными данными, чтобы не стать жертвой мошенников. Так, хакеры могут попытаться атаковать смартфон и получить доступ к банковским картам.
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«Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств», — цитирует агентство слова Мясоедова.
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Диана Аванесян