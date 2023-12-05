Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь

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Юрист Владимир Попов заявил, что предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы с помощью административных мер невозможно. Об этом пишет «Прайм».
«Сфера таксомоторных перевозок при попытке государства жестко регулировать цены в значительной части уйдет в тень, что полностью противоречит государственной политике», — цитирует агентство слова собеседника.
Попов добавил, что для повышения тарифов у перевозчиков есть экономические основания — кроме общего ускорения инфляции и роста ставок по автокредитам, это также законодательные изменения, вступившие в силу в сентябре. Так, в России ужесточили требования к водителям и агрегаторам. Теперь за сотрудничество с нарушениями они несут материальную ответственность.
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Диана Аванесян