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Россиянам объяснили, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году

Эксперт Осянин: услуги ЖКХ в 2024 году подорожают в среднем на 10-11 процентов
15 ноября 2023, 02:23
Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Власти установили ограничения на повышение тарифов ЖКХ в период с 2024 по 2028 годы на уровне 9,8-11 процентов, однако это значение может варьироваться в зависимости от региона, сообщил агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
По его словам, средний индекс оплаты коммунальных услуг в регионах с 2024 года будет колебаться от 9,8 процента в Санкт-Петербурге до 14 процентов в Омской области. На момент 1 ноября текущего года семьи в России, проживающие в многоквартирных домах, в среднем платят около 5290 рублей в месяц за услуги ЖКХ.

«В результате предложенных индексов тарифов ЖКХ в среднем по стране ожидается рост на 10-11 процентов или на 520-580 рублей», — оценил финансист.

Таким образом, правительство стремится установить максимальные пределы для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивая тем самым доступность данных услуг для населения. Подчеркивается, что такой подход представляет собой компромисс между интересами граждан и экономической целесообразностью.

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#сотрудники
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Самолет эвакуированными из Газы россиянами сел в «Домодедово»
Самолет со второй группой эвакуированных из Газы россиян сел в «Домодедово»
15 ноября 2023, 01:33

Фото: iStock/skyNext

Самолет со второй группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, успешно приземлился в аэропорту «Домодедово», сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко, передает РИА Новости.
Он отметил, что специальным рейсом МЧС были эвакуированы 98 граждан России и их члены семей. Следует отметить, что первый рейс прибыл в столичный аэропорт в 0:30 по московскому времени.

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#аэропорт
#мчс
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Связанный с вором Шакро Молодым экс-следователь был помилован и уехал в зону СВО
15 ноября 2023, 00:26

Фото: iStock/skyNext

Экс-глава управления Следственного комитета Российской Федерации по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко, ранее осужденный за взятку от «вора в законе» Захария Калашова, также известного как Шакро Молодой, был помилован и присоединился к спецоперации. Об этом сообщил источник из силовых структур столицы России.
«Крамаренко был освобожден из колонии посредством помилования. Он заключил контракт с Министерством обороны России и направился участвовать в специальной военной операции на территории Украины», — сообщил источник в беседе с ТАСС.
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День призывника 2023: кого поздравляют, как отмечать
15 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/zim286

В России 15 ноября ежегодно отмечается праздник, посвященный тем, кто впервые вступает в ряды военнослужащих. Редакция «Радио 1» расскажет о традициях праздника, об истории его возникновения, и о том, как принято поздравлять призывников.

День призывника в России: история праздника


Первый призыв в истории России был объявлен при Петре I. Тогда в армию забирали мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Службу проходили до тех пор, пока командование не объявит об ее окончании. Во времена правления Анны Иоанновны, призывать в армию могли уже с 15 лет. Срок службы не превышал 10 лет. С каждой сменой руководства государства, менялся срок службы и ее порядок.

При советской власти в армии служили два года. На сегодняшний день срочная служба составляет один год.

Праздник День призывника был учрежден Борисом Ельциным в 1992 году. В тексте документа указано, что торжество установлено для того, чтобы повысить престиж и значимость армии, а также воспитать патриотизм.
 

День призывника: традиции


В этот день военные комиссариаты направляют потенциальным призывникам приглашения в военкомат. В призывных пунктах будущих новобранцев знакомят с правилами прохождения срочной службы, рассказывают о порядке ее прохождения и сроках. 15 ноября часто проводятся тематические лекции. Сотрудники силовых структур и военнослужащие посещают учебные заведения, рассказывают школьникам и студентам о российской армии. Тем, кто в скором времени отправится служить, в военкоматах вручают сухпайки или гигиенические принадлежности.

В День призывника организуются выставки и экскурсии в образцовых военных частях, в которые приглашаются будущие защитники Отечества.


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Изменения в законодательстве о призыве


В 2023 году в законодательство о призыве на срочную службу внесен ряд изменений. Повестки будущим солдатам будут приходить на портале «Госуслуги», однако масштабное внедрение электронных уведомлений запланировано на 2024 год.
 
Неявка без уважительной причины в указанный в повестке срок будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. Также чревато проблемами игнорирование повестки. Уклонист не сможет распоряжаться собственным транспортом или недвижимостью, если не явится в военкомат.  
 
Изменения также коснулись границ призывного возраста. Теперь призвать в армию могут с 18 до 30 лет. Прежде призывной возраст был от 18 до 27 лет.
 

Как поздравить призывника



В этот день принято поздравлять тех, кто только вступил в ряды вооруженных сил России для прохождения срочной службы или поступит на службу в ближайшее время.
 
Новобранцам принято желать легкой службы, лояльного начальства и надежных товарищей, с которыми призывники проведут бок о бок целый год. В качестве презента будущему солдату можно преподнести портупею, кашне, предметы личной гигиены, сухой паек, аптечку, компас и т.д.   

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#госуслуги
#патриотизм
#мобилизация
#военкомат
#служба
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Дмитровские ветеринары приняли у собаки сложные роды
14 ноября 2023, 21:52

Фото: Минсельхозпрод МО

На Дмитровской ветеринарной станции четырёхлетней собаке Джули сделали кесарево сечение. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхоза.
У пациентки это первая беременность. Сама она не могла родить около суток, поэтому пришлось проводить хирургическую операцию по извлечению плода. Благодаря оперативному вмешательству ветеринаров у собаки родились четыре здоровых щенка
«Как в случае с Джули, животное доставляют в клинику после длительного периода схваток, не приводящих к рождению. Здесь важна оперативная и профессиональная работа врачей. Наши специалисты немедленно провели ультразвуковое, рентгенологическое и другие исследования, оценили размер, местоположение и количество щенков, а затем приняли роды», – пояснили в министерстве
Сейчас собака вернулась домой и восстанавливается после операции. Это займёт около двух недель.

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#животные
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#дмитровский городской округ
#ветеринары
#подмосковье
#московская область
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Жители Московской области скачали более 6,5 тыс выписок из медицинских карт
14 ноября 2023, 21:11

Фото: Фотобанк МО

Жители Подмосковья воспользовались с начала года сервисом получения информации из медицинской карты в электронном виде более 6,5 тыс раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Выписка содержит сведения о состоянии здоровья: протоколы осмотров, диагнозы, результаты анализов и обследований. Если человек прикреплён к подмосковной поликлинике, он может в любое время оформить выписку из своей амбулаторной карты. Сделать это бесплатно можно на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении «Добродел», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти в «Электронную регистратуру» на регпортале или в раздел «Здоровье» – «Медкарта» в «Доброделе». Для подачи заявления понадобится ввести или подтвердить данные полиса обязательного медицинского страхования. Посещать поликлинику не нужно – информацию предоставят в электронном виде.
 
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#подмосковье
#московская область
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МЧС и «Газпром межрегионгаз» будут вместе информировать о безопасном пользовании газом
14 ноября 2023, 20:57

Фото: пресс-служба Газпрома

МЧС России и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали в Москве соглашение о взаимодействии, сообщили в пресс-службе Газпрома. В церемонии участвовали глава МЧС Александр Куренков и гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. К ней в режиме видеосвязи подключились территориальные органы чрезвычайного ведомства и дочерние общества газового концерна.
Документ предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС и специалисты газовых компаний будут разъяснять гражданам правила безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

Среди направлений сотрудничества также – разработка и распространение информационных материалов по профилактике нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового оборудования, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, совместные просветительские, творческие и другие проекты.
«Благодаря программам развития газоснабжения, газификации и догазификации всё больше жителей России пользуются экологичным, доступным и надёжным источником энергии – природным газом. Чтобы его использование было безопасным, «Газпром межрегионгаз» ведёт системную работу: внедряет «умные счётчики», проводит уроки газовой безопасности для школьников, рейды, рассказывает людям о том, что газ безопасен, если им пользоваться правильно», – сказал Густов.
Он добавил, что совместная работа с МЧС имеет в этом вопросе огромное значение. Важно, чтобы каждый пользующийся газом человек был в безопасности. 

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#газпром
#безопасность
#мчс
#газификация
#газоснабжение
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Глава Дубны Тихомиров поручил привести в надлежащий вид общежитие на улице Энтузиастов
14 ноября 2023, 20:06

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава Дубны Максим Тихомиров, председатель Совета депутатов городского округа Евгений Углов и члены «Единой России» проверили ход ремонта в общежитии на улице Энтузиастов. Там завершается первый этап работ по замене раковин, плит и светильников в общих помещениях, сообщили в пресс-службе округа.
«Главная проблема – постоянные подтопления и аварийное состояние электропроводки. Это и неудивительно – на протяжении многих лет здесь ничего не делалось. Но мы намерены исправить ситуацию, ведь главное – это комфорт жителей. В следующем году планируем за счёт Фонда капремонта заменить электропроводу, а из средств бюджета отремонтировать душевые модули», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
По его словам, жители также высказали замечания по работе управляющей компании. Среди претензий – некачественная уборка дома и прилегающей территории, неудовлетворительное содержание фасада, балконов и подвала. При проверки выяснилось, что в подвальном помещении образовалось скопление мусора. 
 
Представители УК пообещали в течение 10 дней вывезти мусор и организовать уборку в доме не реже трёх раз в неделю.  Тихомиров также поручил своим заместителям контролировать ситуацию. В конце ноября он проверит, как управляющая компания исполняет обязательства перед жильцами.
 
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#максим тихомиров
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#управляющая компания
#ук
#общежитие
#московская область
#подмосковье
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Демограф Ракша заявил о сокращении населения России каждые 30 лет
14 ноября 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/Dovapi

Независимый демограф Алексей Ракша заявил, что в перспективе население России будет сокращаться на треть каждые 30 лет.
«Текущий уровень рождаемости – 1,45-1,47 ребёнка на одну женщину – в перспективе означает сокращение населения на треть каждые 30 лет. Для простого воспроизводства населения нужно примерно 207-210 детей на 100 женщин. В худшем случае ещё в этом веке население России может опуститься и до 90 млн, и до 80 млн, если не будет миграции», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.

Однако, по его мнению, миграция скорее всего будет в нашей стране.

При это, нынешняя демографическая ситуация в России не отличается кардинальным образом от демографических ситуаций развитых стран мира.

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#женщины
#население
#демография
#россия
#мир
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Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход капремонта бассейна «Бриз»
14 ноября 2023, 19:51

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проинспектировал ход работ по капитальному ремонту бассейна «Бриз». Здание старого спортивного объекта становится современным комплексом, где по-прежнему будут заниматься юные спортсмены, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В здании идут монтажные работы, наполовину выполнена гидроизоляция полов, продолжается подготовка чаш бассейна. Ранее были готовы кровля и дренаж, начались инженерные работы, монтаж системы канализации и электроснабжения. Почти завершено утепление фасада. 
«Прогресс в ремонте заметен, в том числе визуально. Фасад закрыт утеплителем, внутри завершаются штукатурные работы. Строительство ведётся по плану. После установки окон и фасадных панелей бассейн приобретет новый вид, предусмотренный проектом», – отметил Поночевный.
Решение о восстановления бассейна было принято по многочисленными просьбам жителей. Спортивное учреждение был построен в 1988 году и устарело морально и технически, а в 2016-м его закрыли. 
 
Капремонт стартовал в начале 2023 года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. «Бриз» включили в государственную программу Московской области, его обновляют на средства регионального и городского бюджетов. Сумма финансирования превысила 148 млн рублей.
 
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#дмитровский городской округ
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#московская область
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