Россиянам объяснили, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko
Власти установили ограничения на повышение тарифов ЖКХ в период с 2024 по 2028 годы на уровне 9,8-11 процентов, однако это значение может варьироваться в зависимости от региона, сообщил агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
По его словам, средний индекс оплаты коммунальных услуг в регионах с 2024 года будет колебаться от 9,8 процента в Санкт-Петербурге до 14 процентов в Омской области. На момент 1 ноября текущего года семьи в России, проживающие в многоквартирных домах, в среднем платят около 5290 рублей в месяц за услуги ЖКХ.
Таким образом, правительство стремится установить максимальные пределы для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивая тем самым доступность данных услуг для населения. Подчеркивается, что такой подход представляет собой компромисс между интересами граждан и экономической целесообразностью.
Читайте также:
Сотрудники администрации Дубны обсудили проблемы ЖКХ с жильцами домов на Тверской улице
Юрист Виноградов напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря
Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ
«В результате предложенных индексов тарифов ЖКХ в среднем по стране ожидается рост на 10-11 процентов или на 520-580 рублей», — оценил финансист.
Читайте также:
Сотрудники администрации Дубны обсудили проблемы ЖКХ с жильцами домов на Тверской улице
Юрист Виноградов напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря
Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ
Артем Кузьмин