Россиянам объяснили необходимость давать карманные деньги детям

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Специалист Гилязов: «Родителям стоит давать детям карманные деньги»
Руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов заявил, что детям очень важно выдавать карманные деньги, поскольку это развивает в них логическое мышление, учит расставлять приоритеты, а также даёт понимание о цене вещей и роли финансов в принципе.
Он отметил, что объяснять детям роль денег и их ограниченность необходимо уже с 5-7 лет.
Ранее психолог Анастасия Екушевская заявила, что у выпускника при провале по основным предметам ЕГЭ есть право пересдачи в резервные дни, а при неудачах и в этом случае есть возможность сдать экзамен в следующем году при необходимости. Она отметила, что есть колледжи, где можно получить знания и профессиональные навыки в востребованной сфере, и где достаточно аттестата об окончании 9 или 11 класса. Кроме того, некоторые университеты принимают студентов по установленным внутренним экзаменам без ЕГЭ.
Он отметил, что объяснять детям роль денег и их ограниченность необходимо уже с 5-7 лет.
«Родителям стоит давать детям карманные деньги. Ребёнок, распоряжаясь личными средствами, развивает логическое мышление, учится ответственности, самостоятельности, постановке целей и расстановке приоритетов», — заявил в беседе с RT Гилязов.
Ранее психолог Анастасия Екушевская заявила, что у выпускника при провале по основным предметам ЕГЭ есть право пересдачи в резервные дни, а при неудачах и в этом случае есть возможность сдать экзамен в следующем году при необходимости. Она отметила, что есть колледжи, где можно получить знания и профессиональные навыки в востребованной сфере, и где достаточно аттестата об окончании 9 или 11 класса. Кроме того, некоторые университеты принимают студентов по установленным внутренним экзаменам без ЕГЭ.
Мелисса Тимофеева