Россиянам объяснили необходимость обрабатывать от блох и клещей питомцев

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«При отсутствии обработок у питомца может возникнуть интенсивная глистная инвазия, сильный зуд и аллергия на укусы блох. Клещи могут переносить некоторые кровепаразитарные инфекции, опасные для жизни питомца. Для собак также опасны укусы комаров, которые могут переносить дирофилляриоз. Блохами переносится один из видов гельминтозов кошек», — пояснила в беседе с Газета.ру Михеева.
Ранее ветеринар Маргарита Наумова заявила, что хорошим вариантом для кошек будет деревянный, с обработкой антисептиком домик с тканевой или кожаной отделкой. При этом, эксперт отметила, что домик должен соответствовать размеру питомца: в нём кошка должна себя чувствовать свободно.