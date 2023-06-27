Россиянам объяснили, почему нельзя пить лекарства при детях

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Педиатр Кичаева назвала главную причину
Педиатр Софья Кичаева заявила, что детям зачастую бывает интересно попробовать то, что едят или пьют взрослые, именно для того, чтобы не спровоцировать у ребёнка дополнительный интерес к препаратам и аптечке не стоит в присутствии ребёнка пить лекарства.
Ранее врач-педиатр Надежда Альмасри рассказала, что избежать заражения ротавирусом можно, соблюдая базовые правила личной гигиены. Она также рекомендовала хранить всю еду в холодильнике. Для детей эффективной мерой профилактики от заболевания является вакцинация.
«Не принимайте ваши лекарства на глазах у ребенка. Дети склонны повторять за взрослыми. Не говорите, что даёте ребёнку конфетку или сладость, когда даёте ему лекарство. Не выбрасывайте коробки с таблетками в мусорное ведро на глазах у малыша. Он обязательно туда заглянет!» – прокомментировала в беседе с Газета.ру Кичаева.
Мелисса Тимофеева