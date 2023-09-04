Россиянам объяснили, почему ребёнка нельзя заставлять учиться

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«В любой семье бывают ситуации, когда важно настоять на своём и ребенок должен сделать важное задание, выучить стих или правило. Но это не должно стать вариантом нормы. Любому ребенку получение новой информации, навыков, знаний должно быть интересно», — прокомментировала в беседе с «Дни.ру» Шмонина.
«С 1 сентября в Москве школьники начнут изучать «Семьеведение», их научат управлению дронами, также для старшеклассников введён расширенный курс военной подготовки. Эти новации коснутся не только столичных школ. В России сегодня заработал Единый стандарт образования. Для учащихся и родителей несомненным его плюсом станет возможность в любое время года перевестись в другую школу, везде программа будет стандартной, так что дети ничего не пропустят и не потеряют при переводе», – отметил в беседе с АГН «Москва» Выборный.
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