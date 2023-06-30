Россиянам объяснили стремительное удорожание мобильной связи

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Аналитик Кусков: Импортное оборудование подорожало
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объяснил, что повышение тарифов мобильной связи вызвано работой операторов на импортном оборудовании, которое также выросло в цене.
В будущем ситуация с ценообразованием в сфере связи и коммуникаций будет зависеть, по словам эксперта, от того, как государство будет поддерживать операторов по снабжению отечественным оборудованием.
До этого сообщалось, что в апреле-июне на российском рынке появилось слишком много смартфонов iPhone. Причиной переизбытка стали «неконтролируемые поставки» по параллельному импорту. Отмечается, что ранее Apple следила за тем, чтобы поставки были соотнесены со спросом или были меньше.
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«Российские мобильные операторы работают на зарубежном оборудовании. Кроме того, есть инфляция, есть закон Яровой и закон о персональных данных, которые надо исполнять. Стали заметно увеличиваться бюджеты на приобретение импортного оборудования, которое сильно подорожало», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кусков.
До этого сообщалось, что в апреле-июне на российском рынке появилось слишком много смартфонов iPhone. Причиной переизбытка стали «неконтролируемые поставки» по параллельному импорту. Отмечается, что ранее Apple следила за тем, чтобы поставки были соотнесены со спросом или были меньше.
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Мелисса Тимофеева