Россиянам показали, как будет выглядеть первый отечественный смартфон

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Россиянам показали фотографии и видео первого отечественного смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «Роса Мобайл». Снимки опубликовал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что смартфон будет выпускаться в Зеленограде, и рассчитан на массового пользователя.
По словам Зыкова, не все детали телефона изготовлены в России, однако это первая разработка, практически полностью выполненная из отечественных комплектующих.
Также, он добавил, что на смартфоне будет расположена надпись Made in Russia.
Зыков рассказал в беседе с РИА Новости, что операционная система «Роса Мобайл» выполнена на базе Linux, и представляет собой что-то среднее между iOS и Android. Кроме того, она совместима с приложениями для Android.
Смартфоны поступят в продажу в 2024 году.
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По словам Зыкова, не все детали телефона изготовлены в России, однако это первая разработка, практически полностью выполненная из отечественных комплектующих.
Зыков рассказал в беседе с РИА Новости, что операционная система «Роса Мобайл» выполнена на базе Linux, и представляет собой что-то среднее между iOS и Android. Кроме того, она совместима с приложениями для Android.
Смартфоны поступят в продажу в 2024 году.
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Анастасия Чинкова