Россиянам предложили путевки в Сочи за бесценок после «шторма века»

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Российские турагентства начали продавать горячие путевки в Сочи по низким ценам после «шторма века», который прошел в Крыму и Краснодарском крае. Об этом пишет Ura.ru.
Как сообщает издание, туры в Сочи продают за бесценок. К примеру, турагентства в Тюмени предлагает отдохнуть за 20 тысяч рублей на человека, что в два раза меньше обычной средней стоимости.
Отмечается, что в эту сумму входит билеты на самолет в две стороны, проживание в двухзвездочном отеле с питанием на 6 дней и топливный сбор. Улететь по такой горячей путевке можно 1 или 15 декабря.
Наполним, мощный шторм накрыл Крым и Краснодарский край в воскресенье, 26 ноября. Порывы ветра составили сорок метров в секунду, а высота волн достигала девяти метров. Ураган назвали самым сильным за всю историю метеорологических наблюдений в регионе. Подробнее о шторме и его разрушительных последствиях читайте в материале «Радио 1».
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