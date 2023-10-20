Россиянам предрекли нестабильный ноябрь

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Ноябрь в России принесет нестабильную помогу с провалами в холод. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «Российской газете».
Паршина заявила, что на европейской части РФ по большей части температура будет в пределах климатической нормы. Исключения составят Поволжье и республика Коми. Там ночью температура будет в пределах минут 3-8 градусов, а днем в среднем будет около нуля. А в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях термометр покажет значения немного выше нормы.
В Москве в ноябре средняя температура днем составит минус три-плюс два градуса, а ночью в среднем один-шесть градусов ниже нуля. Паршина также сообщила, что в ноябре осадков будет меньше, чем в октябре и они будут в пределах нормы. При похолоданиях возможен снег.
В Пермском крае и Кировской области прогнозируется днем — до минус 12 градусов, а ночью она может упасть до минус 18. В Поволжье по ночам будет морозить до минус 10 градусов.
Температура ниже нормы ожидается на Урале и в Сибири. Днем температура может достигать минус трех-восьми градусов, а в некоторых районах Западной Сибири прогнозируются морозы до 25 градусов ниже нуля.
Тепло в ноябре можно ожидать только в Ростовской области и на Нижней Волге, там температура днем будет подниматься до плюс 8-10 градусов. Также плюсовая температура сохранится на юге Приморского края, на Сахалине и на юге Курильских островов.
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В Москве в ноябре средняя температура днем составит минус три-плюс два градуса, а ночью в среднем один-шесть градусов ниже нуля. Паршина также сообщила, что в ноябре осадков будет меньше, чем в октябре и они будут в пределах нормы. При похолоданиях возможен снег.
Температура ниже нормы ожидается на Урале и в Сибири. Днем температура может достигать минус трех-восьми градусов, а в некоторых районах Западной Сибири прогнозируются морозы до 25 градусов ниже нуля.
Тепло в ноябре можно ожидать только в Ростовской области и на Нижней Волге, там температура днем будет подниматься до плюс 8-10 градусов. Также плюсовая температура сохранится на юге Приморского края, на Сахалине и на юге Курильских островов.
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