Россиянам предрекли заметное подорожание хлеба

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Также, оказало влияние на стоимость продукта ослабление национальной валюты и рестрикции, введенные в отношении РФ. Кроме того, помимо хлеба, подорожают упаковочные материалы. Осенью закупки обойдутся на 20% выше стоимости, что скажется на рыночной цене товара.
Читайте также:
ФАС проверит, насколько обоснованы цены на мясо птицы в России
Союз предпринимателей прогнозирует рост цен на продукты до 20%
Экономист Долгова: Слабый рубль приведет к подорожанию молока, колбасы и яиц