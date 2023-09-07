Россиянам предсказали рост цен на сигареты из-за нового закона

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По словам специалиста, новый свод правил подразумевает введение лицензирования, учёт оборудования. Это теперь должна будет делать каждая табачная компания в России.
«Государственные представители, в том числе Минфин говорили, что это никак не отразится на ценах. Но на мой взгляд, изменения слишком существенные, чтобы совсем не затронуть цены. Все эти моменты будут стоить денег производителям. А поскольку запаса прочности, запаса маржи у производителя нет из-за акцизной политики, это будет немедленно переложено в цену пачки и отразится на ценах. Поэтому я думаю, будет повышение цен, вызванное законодательством», — подчеркнул Максим Королев.Читайте также:
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