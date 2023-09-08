Россиянам раскрыли, как делить животных при разводе

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«Нужно разбираться, насколько животное было привязано к одному из владельцев, кто из них проводил больше времени с питомцем, и уже тогда решать, кому его оставить», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Волков.
Он добавил, что состояние стресса у животного можно определить по тому, что обычно питомцу нехарактерно, как, например, порча мебели, навязчивое внимание, экспрессивное поведение.
По мнению Волкова, собаки намного сложнее переживают распад семьи, чем кошки.
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