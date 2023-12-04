Россиянам раскрыли причины синдрома понедельника

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Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что синдром понедельника может быть вызван нарушением биоритмов, а также психологическими факторами.
Специалист напомнил, что синдром понедельника – такое состояние, при котором человеку после выходных сложно адаптироваться к рутинным задачам, из-за чего он испытывает подавленное настроение и уныние. По словам психолога, синдром чаще встречается у трудящихся в пятидневном режиме работы.
Эксперт порекомендовал для избавления от подобного состояния нормализовать режим сна, планировать нормальный отдых в выходные, не нагружать задачами понедельник, а также поменять своё отношение к этому дню недели.
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«Синдром понедельника связан с нарушением биоритмов, когда человек в выходные ложится спать позже, но при этом пробует проспать целый день и «отоспать» всю нехватку сна за неделю. Это приводит к смещению циркадного ритма. <…> Также недовольство работой, конфликты с коллегами, начальство, низкая мотивация или перегрузка проектами и задачами приводят к страху не справиться с задачами, что приводит к физическим симптомам», — пояснил в беседе с Газета.ру Самбурский.
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