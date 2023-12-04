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Россиянам раскрыли причины синдрома понедельника

Психолог Самбурский: Синдром понедельника возникает из-за нарушения биоритмов
04 декабря 2023, 17:26
Фото: istockphoto.com/fizkes

Фото: istockphoto.com/fizkes

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что синдром понедельника может быть вызван нарушением биоритмов, а также психологическими факторами.
Специалист напомнил, что синдром понедельника – такое состояние, при котором человеку после выходных сложно адаптироваться к рутинным задачам, из-за чего он испытывает подавленное настроение и уныние. По словам психолога, синдром чаще встречается у трудящихся в пятидневном режиме работы.

«Синдром понедельника связан с нарушением биоритмов, когда человек в выходные ложится спать позже, но при этом пробует проспать целый день и «отоспать» всю нехватку сна за неделю. Это приводит к смещению циркадного ритма. <…> Также недовольство работой, конфликты с коллегами, начальство, низкая мотивация или перегрузка проектами и задачами приводят к страху не справиться с задачами, что приводит к физическим симптомам», — пояснил в беседе с Газета.ру Самбурский.


Эксперт порекомендовал для избавления от подобного состояния нормализовать режим сна, планировать нормальный отдых в выходные, не нагружать задачами понедельник, а также поменять своё отношение к этому дню недели.

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Подмосковье заняло первое место, а Минэкологии стало призёром конкурса «Зелёная премия»
04 декабря 2023, 17:45

Фото: Минэкологии МО

Подмосковье стало победителем «Зелёной премии», заняв первое место в номинации «Регионы России». А Минэкологии региона получило спецприз в номинации «Инициативы отраслевых компаний» за разработанную и внедрённую автоматизированную систему контроля несанкционированных сбросов отходов. Российский экологический оператор наградил победителей и призёров конкурса на церемонии в Москве, сообщили в пресс-службе министерства.
Конкурс определил лучших среди отраслевых компаний, регионов и представителей региональной власти, брендов, общественных, образовательных, культурных организаций и экоактивистов, которые внесли значимый вклад в формирование новой модели осознанного потребления. 
«Приятно получать призы за заслуги и доказывать, что наш регион является одним из лучших. Мы стараемся улучшить окружающую среду в нашем Подмосковье, при этом облегчая и в то же время совершенствуя систему контроля за нарушениями природоохранного законодательства. Многие субъекты уже берут с нас пример», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
Он добавил, что власти Подмосковья всегда рады помочь, особенно при запуске автоматизированной системы контроля несанкционированных сбросов и провоза строительных отходов. 
 
«Зеленую премию» мы ежегодно вручаем для привлечение внимания к вопросам экологии, экономики замкнутого цикла и стимулирования как можно большего числа людей становиться экологически активными. А ещё этот конкурс показывает, как много отличных экологических проектов по всей стране и повышает инвестиционную привлекательность отрасли», –заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
 
В этом году в конкурсе «Зелёная премия» участвовало 3,8 тыс проектов.  Конкурс проводился в пяти номинациях – «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтёрские проекты» и «Корпоративные проекты». Для оценки деятельности субъектов Федерации была введена номинация «Регионы России».
 
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Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО
Путин назвал помощь участникам спецоперации одной из главнейших задач сегодня
04 декабря 2023, 17:34

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения премии «Волонтер года» поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации.
Глава российского государства отметил, что на сегодняшний день это одна из важнейших задач.

Ранее сообщалось, что Путин оценил число добровольцев и волонтеров в стране. По его информации волонтерством занимается 25% населения.

На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.

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#вднх
#страны
#путин
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Воробьёв: последствия снегопада в Подмосковье ликвидируют 2 тыс дорожников и более 2 тыс единиц техники
04 декабря 2023, 17:23

Фото: Минтранс МО

К устранению последствий начавшегося накануне мощного снегопада в Московской области привлечены все бригады коммунальных служб. Это порядка 2 тыс человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Такой циклон заставляет мобилизоваться все службы. Стараемся выдержать большой заметный снегопад. У нас порядка 2 тыс человек работают на дорогах и более 2 180 единиц техники работает в городах. Бригады работают в две-три смены», – сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
Как ранее сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, за сутки в Подмосковье выпало до 10 см снега. Ночью дорожники провели очистку и обработку больше 15,7 тыс км дорог. Утром на дороги вывели 1,4 тыс комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов.
 
Гидрометцентр России сообщал, что зафиксировал выпадение максимального для 3 декабря количество осадков за 145 лет наблюдений.

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В Брянске назвали сообщение о переименовании улицы в честь Адама Кадырова фейком
04 декабря 2023, 17:14

Фото: iStock/welcomia

Хакеры взломали сайт Брянской областной думы и разместили там информацию о том, что власти якобы планируют назвать одну из улиц Брянска в честь сына главы Чечни Адама Кадырова. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.
В сообщении пресс-службы говорится, что информация не соответствует действительности. Отмечается, что представители облдумы призвали жителей региона не поддаваться на провокации и быть внимательными. На данный момент сайт Брянской областной Думы не работает.

Ранее сообщалось, что в начале ноября хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили угрожающее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке. Для установления причастных к хакерской атаке было подготовлено заявление в киберполицию.

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Путин рассказал, сколько россиян занимаются волонтерством
Путин: Четверть населения России занимается волонтерством
04 декабря 2023, 17:11

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин оценил число добровольцев и волонтеров в стране.
По его информации волонтерством занимается 25% населения. 

Сегодня президент России Владимир Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года» в рамках форума «Мы вместе».

На выставке Путин осмотрел 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею Славы», которая посвящена успехам спортсменов. После этого Владимир Путин изучил экспозицию «Первые в России – стране возможностей», которую организовало Российское движением детей и молодежи «Движение Первых» вместе с платформой «Россия – страна возможностей».

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#владимир путин
#президент
#россия
#волонтеры
#новости
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Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой
04 декабря 2023, 17:11

Президент России Владимир Путин в рамках выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ в Москве, вручил премию Волонтеру года, которым стала Наталья Аминева. Об этом пишет ТАСС.
Наталья Аминева вместе со своей семьей помогает бойцам, участвующим в спецоперации. Она вместе с детьми, мужем и родителями плетет маскировочные сети, изготавливает окопные свечи, вяжет носки.

Глава государства на церемонии вручения премии «Волонтер года» выразил благодарность добровольцам за помощь участникам СВО. По его словам, это одна из важнейших задач на сегодняшний день.

Путин также оценил число добровольцев и волонтеров в стране. По его информации волонтерством занимается 25% населения. Сегодня президент России Владимир Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года» в рамках форума «Мы вместе».

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#вднх
#рф
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Президент РФ Путин посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
04 декабря 2023, 16:48

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин осмотрел 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею Славы», которая посвящена успехам спортсменов.
После этого Владимир Путин изучил экспозицию «Первые в России – стране возможностей», которую организовало Российское движением детей и молодежи «Движение Первых» вместе с платформой «Россия – страна возможностей». 

Выставка-форум «Россия» начала работу на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Свою работу она завершит 12 апреля следующего года.  Выставка-форум насчитывает 131 экспозицию, в их числе стенды всех 89 российских регионов. 

Ранее сообщалось, что двухмиллионный посетитель выставки получил подарок в виде экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС. Помимо основного приза, жителю Казани и его супруге будет оплачена поездка и 3-х дневное проживание в гостиничном комплексе.

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#владимир путин
#президент
#россия
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В Москве умер легендарный полковник ГРУ Старов
04 декабря 2023, 16:35

Фото: iStock/jorgeantonio

83-летний полковник ГРУ Юрий Старов умер, по предварительной информации, от острой сердечной недостаточности.
SHOT пишет, что тело Юрия Старова обнаружили накануне в его квартире на улице Твардовского. На теле не обнаружили следов насильственной смерти.

Полковник в отставке Юрий Старов родом из Магнитогорска Челябинской области. Является выпускником Свердловского суворовского военного училища и Московского высшего военного общевойскового командного училища им. Верховного Совета РСФСР. 

В 13 лет он лично подходил со строевым докладом к маршалу Георгию Жукову. 

Юрий Старов 30 лет прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986 — 1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане. В его подчинении входило 2500 бойцов. За 1987 год они уничтожили 332 каравана с оружием и боеприпасами.

Старов был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды.

Ранее на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов. 

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#новости
#общество
#афганистан
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Серебряно-Прудцам рассказали о правилах пересечения пешеходных переходов
04 декабря 2023, 16:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Жителям городского округа Серебряные Пруды рассказали о правилах передвижения пешеходных переходов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Акцию провели сотрудники Госавтоинспекции на нерегулируемых пешеходных переходах городского округа.

В рамках мероприятия сотрудники профилактические беседы с пешеходами, на которых объяснили правила пересечения пешеходный переходов и предупредили о необходимости убедиться в безопасности перехода.

 «Проявляйте внимательность и осторожность. Обязательно останавливайтесь у пешеходного перехода. Перед тем, как выйти на проезжую часть, посмотрите по сторонам и убедитесь, что все машины остановились и водители вас пропускают» - подчеркнули полицейские.

Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции провели мониторинг пешеходных переходов и напомнили водителям транспортных средств, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водители обязаны снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.

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