Россиянам раскрыли, с чего начать вовлекать ребёнка в IT

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артём Мушта заявил, что ничанить вовлечение ребёнка в IT-сферу стоит с разработки веб-страниц и игр.
«Это может помочь развить навыки решения проблем, критического мышления и работы в команде. Направление подойдёт ребятам среднего школьного возраста (12-14 лет), которые любят решать нестандартные задачи, а также тем, кто готов зарабатывать уже сейчас», — прокомментировал в беседе с RT Мушта.
В частности, создание игр, по мнению эксперта, может раскрыть в детях творческие способности, пространственное мышление и логику. Кроме этого, такая деятельность научит языкам программирования, основам 3D-моделирования и анимации, работе с аудио.
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