Россиянам рассказали, что будет с пенсиями через 10 лет

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В России через 10-20 лет уже не будет таких высоких пенсий как сейчас. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.
Он отметил, что проведённая пенсионная реформа, которая повысила возраст выхода на пенсию, позволила снизить нагрузку на молодых работников, которые обеспечивают нынешний уровень пенсий.
Собеседник NEWS.ru отметил, что невысокие зарплаты не станут источником повышенных пенсий. Чтобы решить сложившуюся проблему, необходимо проводить общегосударственные реформы, которые позволят выплачивать пенсии не только из госбюджета.
Емельянов предложил один из вариантов решения проблемы. По его мнению, необходим сильный частный бизнес, который будет выплачивать налоги и самостоятельно оплачивать своё производство. Если не будет сильной производственной базы, отсрочки дефолта Социального фонда не избежать, а именно она приводит к повышению пенсии без роста источника доходов.
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Собеседник NEWS.ru отметил, что невысокие зарплаты не станут источником повышенных пенсий. Чтобы решить сложившуюся проблему, необходимо проводить общегосударственные реформы, которые позволят выплачивать пенсии не только из госбюджета.
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Анастасия Чинкова