Россиянам рассказали, что делать после протечки крыши из-за дождя

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По словам специалиста, вода в квартиру может поступить из-за протечки крыши или технического этажа. Однако аварийная служба в решении проблемы не поможет. Специалисты могут проверить коммуникации на момент протечки и отключить их в случае необходимости, однако все ремонтные работы должны проводить собственники.
«Задача аварийных служб – предотвратить аварийную ситуацию. Они могут перекрыть воду, газ, электричество, но чинить и ремонтировать – это не их обязанность. Это обязанность собственников», — сказал Толмачёв.Решить проблему жильцы могут несколькими способами: дождаться капитального ремонта или самостоятельно заплатить за ремонт крыши.
«Если капремонт был проведен недавно, например, месяц назад, и вы видите, что толку от этого ремонта никакого, можно, конечно, судиться, искать тех, кто плохо сделал эту работу, а можно исправить положение. Нормальные собственники в таких случаях заново собирают деньги на ремонт. Конечно, в таком случае сложно будет уговорить всех людей в вашем подъезде скинуться, поэтому чаще всего этим занимаются только жители квартир на верхних этажах. А уже после того, как вы вызвали специалистов и они отремонтировали крышу, на общем собрании можно пытаться принять решение о возмещении ваших затрат», — пояснил эксперт.По словам Толмачёва, управляющая компания не несёт ответственность за капитальный ремонт в доме. Он призвал собственников изучить договор с УК и выяснить её полномочия.
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