Россиянам рассказали, что изменится в их жизни с октября 2023 года

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С 1 октября этого года в РФ произойдет индексация пенсий бывшим военнослужащим и приравненным к ним бывшим сотрудникам силовых ведомств. Отмечается, что размер индексации составит более десяти процентов. Также ожидается увеличение окладов по воинским должностям, воинским званиям военнослужащих по контракту и по воинским должностям призывников.
Рост зарплат
Сообщается, что на 5,5 % будут повышены зарплаты сотрудников государственных органов, которые не являются госслужащими. К ним относятся: водители, бухгалтеры, экспедиторы и т.д. Повышение зарплаты также ожидает и работников РЖД.
Ужесточение лимитов кредитования
Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на четвертый квартал этого года. Это означает, что получить кредит при наличии других задолженностей, будет сложнее, также его сумма будет ниже.
Ипотека перестанет быть выгодной
С октября этого года банки перестанут давать выгодные условия для ипотеки с низким первым взносом, так как в силу вступают новые вышеупомянутые указания Банка России.
Штрафы компаниям за неявку сотрудников в военкомат
Организации, работники которых уклоняются от явки в военкомат будут вынуждены платить штрафы, размеры которых составляют 400-500 тысяч рублей с компании или 60-80 тысяч рублей с работника.
НДС на гамбургеры повысят
С октября этого года Федеральная налоговая служба повышает налог на добавленную стоимость на гамбургеры до двадцати процентов.
«Сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и другие изделия, которым соответствуют коды группировки ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20 процентов», — приводит слова ведомства Общественная служба новостей.
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