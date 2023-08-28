Россиянам рассказали, что можно сохранить при банкротстве

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Адвокат Анна Володченко заявила, что при процедуре банкротства за гражданином сохраняются такие виды имущества, как единственное жильё, личные вещи, необходимое для работы оборудование и т.д.
«Не подлежит включению в конкурсную массу имущество, на которое не может быть распространено взыскание. Так, в процессе банкротства физлица нельзя реализовать следующие виды активов: единственное жильё должника, земельный участок, на котором расположено это жильё, личные вещи, не являющиеся предметами роскоши, мебель и бытовую технику, продукты питания, предметы жизнеобеспечения инвалида, оборудование, необходимое для профессиональной деятельности», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Володченко.
Кроме этого, по её словам, за банкротом сохраняются государственные награды и призы, а также домашние и сельскохозяйственные животные в случае, если они не используются для предпринимательской деятельности.
Автомобиль же могут не изъять лишь в том случае, если должнику удастся доказать, что машина является единственным средством заработка семьи.
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